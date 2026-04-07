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NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 睽違37年再登王座

中央社／ 綜合外電報導
密西根大學喜獲隊史自1989年來首冠。 法新社
密西根大學喜獲隊史自1989年來首冠。 法新社

擅轟高分的密西根大學今天改打泥沼戰，全場外線熄火僅投進2記三分，但仍憑藉強悍的禁區肉搏與韌性，69比63力克防守頑強的康乃狄克大學，喜獲隊史自1989年來首冠。

卡多（Elliot Cadeau）在這場全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍戰攻下全隊最高的19分，包括球隊在下半場進行7分04秒時才進帳的首顆三分球。第2顆三分則是由大一新生麥肯尼（Trey McKenney）在終場前1分50秒投進，這一球宛如匕首直插對手心臟，讓密西根取得9分領先。

毫不意外，康乃狄克戰鬥到了最後一刻——波爾（Solo Ball）在剩37秒時擦板投進三分球，將分差縮小至4分。隨後密西根兩罰不中，康大的卡拉班（Alex Karaban）在距比賽結束僅剩17秒三分出手，若進球分差將剩1分，可惜球僅擦到籃框。

密西根大學力克防守頑強的康乃狄克大學，喜獲隊史自1989年來首冠。 路透通訊社
密西根大學力克防守頑強的康乃狄克大學，喜獲隊史自1989年來首冠。 路透通訊社

直到麥肯尼兩罰俱中，將全隊罰球成績提升至28投25中，密西根才正式展開慶祝。

整體而言，雙方這場比賽打得都不漂亮，甚至帶點1950年代的復古肉搏感。密西根每一分都拿得艱辛，開賽前11次三分投射全部打鐵，最終外線僅15投2中；此外，當家球星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狀態不佳，受膝蓋與足部傷勢所擾無法正常起跳，全場13投僅4中得到13分。

而康大原本有望成為繼傳奇教練伍登（John Wooden）帶領的加州大學洛杉磯分校（UCLA）王朝後，首支在4個賽季內奪得3冠的球隊，但最終因陷入嚴重的犯規麻煩以及低迷的命中率而功敗垂成。

Apr 6, 2026; Indianapolis, IN, USA; Michigan Wolverines players celebrate on the stage after defeating the Connecticut Huskies in the national championship of the Final Four of the men's 2026 NCAA Tournament at Lucas Oil Stadium. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images 路透通訊社
Apr 6, 2026; Indianapolis, IN, USA; Michigan Wolverines players celebrate on the stage after defeating the Connecticut Huskies in the national championship of the Final Four of the men's 2026 NCAA Tournament at Lucas Oil Stadium. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images 路透通訊社

總教練赫爾利（Dan Hurley）帶領的康大全場投籃命中率僅30.9%，下半場三分開局11投全失。先前助球隊擊敗杜克大學闖進四強的功臣穆林斯（Braylon Mullins）此役17投僅中4，不過他在比賽後段投進兩顆三分球，讓球隊仍能緊咬比分。

密西根大學先前連5場得分破90，場場大勝對手，這場得分雖未達70，但從各種意義上來說，卻是最華麗的一勝；它讓球隊贏得了即便是密大史上最負盛名的「密西根五虎」（Fab Five）也未曾拿下的：一座全國冠軍。

密西根大學主帥梅伊。 路透社
密西根大學主帥梅伊。 路透社

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