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NBA／勇士救世主！ 柯爾談柯瑞復出規劃：逐步拉高上場時間

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞（Stephen Curry）一復出就對勇士做出貢獻。 新華通訊社
柯瑞（Stephen Curry）一復出就對勇士做出貢獻。 新華通訊社

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天（6日）傷後復出首戰替補上陣就攻下29分，甚至差點投進絕殺三分球，不過球隊並不急於讓他馬上回歸先發。主帥柯爾（Steve Kerr）透露，接下來將採取「漸進式」策略，逐步增加柯瑞的上場時間，確保他在例行賽最後階段保持健康。

柯瑞在缺席長達2個月後，昨天對上休士頓火箭一役替補上陣，是柯瑞自2012年以來第一次在例行賽從板凳出發，這場比賽他上場26分鐘，最終繳出29分、三分球10投5中的成績，但勇士終場116比117惜敗。

勇士明天（8日）將迎戰沙加緬度國王，柯瑞則被列在「可能出賽」名單內，顯見球隊依舊採取審慎態度。而談到柯瑞的復出規劃，柯爾表示，已與球隊運動醫學主管討論過負荷管理，但還沒明定精確上場時間限制，「我們要在這一週逐步提升他的上場時間，這會是一個過程，重點是避免他長時間坐在場下，同時也讓他慢慢適應比賽強度。」

柯爾指出，安排柯瑞從替補出發，是為了讓他在比賽節奏中更容易調整狀態，未來還是會回到先發陣容，但前提是身體狀況允許。

已經38歲的柯瑞也坦言，膝傷雖然沒有結構性問題，但這已成為他職業生涯的「新常態」：「我不覺得自己在場上受到限制，但確實需要更注意場下的準備，確保膝蓋周邊的肌群維持最佳狀態。」

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