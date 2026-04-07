NBA／差點用霍華德等籌碼交易來Kobe 庫班：湖人老闆已準備點頭

獨行俠隊前老闆庫班（Mark Cuban）最近在節目上爆料，2007年曾差點透過交易得到「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）。

庫班透露布萊恩2007年已準備離開湖人，他打給Kobe時任經紀人佩林卡（Rob Pelinka），佩林卡隊他說，「你能讓巴斯（Jerry Buss，前湖人老闆）同意就可以。」

庫班接著說，「我跟巴斯談過，他其實已經準備點頭，交易內容是兩個首輪選秀權，加上霍華德（Josh Howard）和泰瑞（Jason Terry）換取Kobe。我當下就覺得這交易搞定了。」

後來佩林卡告知，湖人時任總管庫普契克（Mitch Kupchak）成功勸Kobe歸隊，庫班回憶，「就差那麼一點，我那時候一直跟諾維茨基（Dirk Nowitzki）講這件事，他還說：『你可以把我交易掉，我也會拿自己去換Kobe。』我跟他說，重點是你們兩個要一起打。」