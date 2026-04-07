NBA／卡瑟爾第5度大三元 「斑馬」傷退馬刺照贏76人

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天只打了上半場就傷退，但在卡瑟爾（Stephon Castle）本季第5次「大三元」領軍下，黑衫軍下半場仍擋住76人隊反撲，以115：102收下近13戰第12勝。

溫班亞瑪第二節初和76人球星喬治（Paul Georg）爭球時倒地，回到休息室後雖有回歸，但再打了5分鐘後在上半場最後44秒請教練強森（Mitch Johnson）將自己換下場，下半場沒再出現。

雖少了禁區頭號大將，馬刺在卡瑟爾、強森（Keldon Johnson）發揮下仍維持優勢，加上76人決勝節只有17分進帳，就算當家球星安比德（Joel Embiid）攻下全場最高34分外帶12籃板，喬治也有16分表現仍吞下2連敗。

馬刺奪勝後戰績來到60勝19敗，例行賽最後3場將在主場依序迎戰拓荒者隊、獨行俠隊和金塊隊，左肋骨挫傷的溫班亞瑪狀態目前未知，且他離角逐個人獎項的最低出賽場次還差一場，最後3戰至少要出賽一場且要上陣20分鐘，才能挑戰目標的年度MVP獎項。

已經確定至少有西區第2的馬刺，今天6人得分兩位數，卡瑟爾19分、10籃板、13助攻「大三元」，溫班亞瑪只打16分鐘就攻下17分，哈波（Dylan Harper）替補出賽也有17分，福克斯（De'Aaron Fox）和強森各13分，下半場頂替溫班亞瑪的柯內特（Luke Kornet）也有10分、3籃板。