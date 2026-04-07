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NBA／大三分時代！灰熊狂射29顆外線平聯盟紀錄 還是輸騎士
灰熊隊今天在主場迎戰騎士隊，全隊飆進29顆三分球平隊史紀錄，但終場仍以126：142輸球，吞下一波5連敗。
灰熊本季傷兵過多，且季中將明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易至爵士隊，進入陣容重組期，戰績越差越有機會拿到今年選秀高順位。
騎士則已經確定打進季後賽，目前東區第4，只落後第3的尼克隊1場勝差。不過這場比賽仍讓雙星哈登（James Harden）和米契爾（Donovan Mitchell）休息。
灰熊首節就下起三分雨，單節19中10，取得36：24領先。第二節騎士反打44：28攻勢，反倒以4分領先結束上半場。僅管灰熊第三節投進6顆三分球，末節又是19中10，但防守完全沒有限制住騎士，終場以16分之差落敗。
灰熊全場三分球59中29，追平2020年公鹿隊創下的歷史第一紀錄。騎士雖三分只有32中12，但團隊命中率58%且罰球多了27個，因此仍輾壓灰熊。
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