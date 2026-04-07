NCAA／前金塊教頭找到工作了！ 北卡羅萊納鎖定馬龍接掌兵符

美國NCAA傳出震撼人事消息，北卡羅萊納大學正積極和2023年帶領NBA丹佛金塊奪冠的教頭馬龍（Michael Malone）協商合約，若順利成局，馬龍將能在被開除1年之後重新找到工作，而且他有望接掌的是NCAA傳統名門北卡羅萊納大學焦油腳隊兵符，開啟全新的執教生涯篇章。

《美聯社》引述消息人士指出，北卡羅萊納大學已經快要完成與馬龍的聘任協議，但由於校方尚未正式對外說明，相關細節仍未公開。

北卡羅萊納大學主帥原為已執教5個賽季的戴維斯（Hubert Davis），不過他在今年3月份遭開除，馬龍預計將接替他的職位。

馬龍在NBA擁有12年的總教練資歷，其中在金塊長達10年，2023年率領以約基奇（Nikola Jokic）為核心的陣容奪下隊史首座總冠軍。不過，馬龍在去年4月初例行賽尾聲遭球團解雇，距今正好一年。

北卡羅萊納是NCAA傳統強權之一，坐擁6座全國冠軍、21次闖進四強，培養出包含喬丹（Michael Jordan）、沃錫（James Worthy）、卡特（Vince Carter）與傑米森（Antawn Jamison）等知名球星。

這次若由馬龍接掌兵符，將是該校罕見引進非「卡羅萊納體系」出身的主帥。自1997年名人堂教頭史密斯（Dean Smith）退休後，北卡主帥幾乎都由校內體系傳承，包和古斯里奇（Bill Guthridge）、多赫蒂（Matt Doherty）、威廉斯（Roy Williams）和戴維斯，形成所謂「卡羅萊納家族」傳統。馬龍若上任，將打破這一延續近30年的慣例。

值得一提的是，北卡的美式足球隊倒是率先打破了這個慣例，2024年12月他們聘請了NFL傳奇教頭貝里奇克（Bill Belichick）執掌校隊兵符。

戴維斯下台後，北卡總教練職位一度吸引多位知名教練，包含亞利桑那大學的洛伊德（Tommy Lloyd）、密西根大學的梅伊（Dusty May），以及現任芝加哥公牛總教練多諾萬（Billy Donovan）等人。不過洛伊德後來表態續留原隊，名單逐漸過濾，最終馬龍成為最有可能的人選。