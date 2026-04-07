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NBA／東區龍頭活塞迎好消息 一哥康寧漢回歸倒數
例行賽進入尾聲，東區龍頭活塞隊迎接好消息，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）即將回歸。活塞今天和魔術隊的比賽，康寧漢原本被列出賽成疑，之後才改成不出賽，最終活塞以107：123吞敗。
康寧漢上月19日開始因左肺氣胸暫別賽場，不過隨著季後賽即將登場，康寧漢也準備復出。
今天比賽後，活塞只剩下3場例行賽，根據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，康寧漢有很大機率在季後賽開打前回歸。
儘管康寧漢缺席，活塞仍維持亮眼戰績，前一場擊敗76人後已經鎖定東區頭號種子，今天吞敗中斷3連敗也不影響名次。
氣胸傷勢前，康寧漢原本是MVP熱門，本季繳出場均24.5分、9.9助攻，但缺賽場次過多下無緣角逐個人獎項。
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