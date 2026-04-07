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NBA／連4季無緣季後賽 公牛總經理、運營副總裁都下課

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公牛隊籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）。（美聯社資料照）
公牛隊籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）。（美聯社資料照）

連4季無緣季後賽的公牛隊，籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）和總經理艾佛斯利（Marc Eversley）今天下台，球團宣布高層人事異動，兩位球隊核心都被炒魷魚。

卡尼索瓦斯和艾佛斯利都在2020到21賽季加入公牛，6個賽季來球隊戰績224勝254敗，只有2021到22賽季晉級季後賽，但也在首輪5戰敗給最後奪冠的公鹿隊。

本季公牛29勝49敗只排東區12，老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf）在聲明中表示，這些決定並不容易，尤其是於公於私都很尊敬的對象，「我們很感謝過去6年他們的奉獻和付出，在此同時，我們為粉絲取得應有的成功，因此我有責任帶球隊走向新的方向。」

藍斯道夫表示，高層人士異動是為強隊邁向成功的重要一步，「我想讓球迷知道，我有聽到你們的聲音，知道你們的失望，我也感同身受。我知道這需要時間，我會全力以赴做好事情。」他表示目標仍是打造出一支有高競爭力的球隊，最終能奪下總冠軍，球團會採取必要措施讓球隊前進，讓球迷引以為傲。

卡尼索瓦斯一上任就對球隊陣容進行改革，包括交易截止日前簽下佛西維奇（Nikola Vucevic），2021年夏天再找來鮑爾（Lonzo Ball）、卡盧索（Alex Caruso）和德羅展（DeMar DeRozan），但球隊2022年明星賽前雖取得38勝21敗戰績，鮑爾的傷勢卻讓未來蒙塵，連同今年已連4季無緣季後賽。

有消息來源表示，在連3次附加賽失利後，公牛老闆認為球隊轉型的決定太緩慢，決定休季期間給球隊一個全新開始，今天的人士異動就是重要一步。

卡盧索 鮑爾 德羅展 公牛 NBA

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