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NBA／送走多名主力卻換不回首輪籤 公牛人事大地震

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛宣布開除籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）。 路透通訊社
公牛宣布開除籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）。 路透通訊社

戰績長期原地踏步，最終引爆高層人事異動。芝加哥公牛今天（7日）正式宣布開除籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）和總經理艾佛斯利（Marc Eversley），結束兩人長達6年的掌舵時期，球隊也將重新尋找未來發展方向。

公牛執行長兼總裁藍斯道夫（Michael Reinsdorf）發表聲明指出，這個決定並不容易，「卡尼索瓦斯和艾佛斯利對球隊投入極大心力，但我們未能達到球迷期待的成功，現在必須朝新的方向前進。」他也坦言理解球迷的不滿，並承諾將致力打造具備競爭力、爭冠實力的隊伍。

卡尼索瓦斯與艾佛斯利自接手以來，多次調整陣容，卻始終未能突破瓶頸。過去6個賽季公牛只打進季後賽一次，其餘年份雖然大多維持接近5成勝率，但始終處於不上不下的「中段班」，難以透過選秀取得高順位新秀，也沒能真正挑戰東區強權。

2021-22賽季公牛曾有過短暫的高峰，當時球隊以拉文（Zach LaVine）、德羅展（DeMar DeRozan）、武切維奇（Nikola Vucevic）和鮑爾（Lonzo Ball）為核心，一度打出38勝21敗開季佳績。不過鮑爾的嚴重傷勢重創戰力，球隊化學效應瓦解，陣容也迅速老化，戰績隨之下滑。

本季公牛至今戰績29勝49敗，排名全聯盟倒數第9，近年來總陷入「平庸循環」。在球團接連透過交易送走拉文、德羅展、武切維奇、懷特（Coby White）、多森姆（Ayo Dosunmu）、卡盧索（Alex Caruso）後，卻沒能換回任何選秀權，這也成了兩人6年任期幾乎無能的證據，進一步引爆芝加哥球迷的怒火，此外，公牛目前擁有吉迪（Josh Giddey）和布澤利斯（Matas Buzelis）等年輕潛力，但整體建隊方向卻始終不明確，也讓他們成為外界批評焦點。

公牛開除總經理艾佛斯利（Marc Eversley）。 美國聯合通訊社
公牛開除總經理艾佛斯利（Marc Eversley）。 美國聯合通訊社

接任人選方面，聯盟傳出多個可能名單，包含目前任職亞特蘭大老鷹助理總管的前公牛射手考佛（Kyle Korver），以及前老鷹總管費爾茲（Landry Fields）、金州勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）、明尼蘇達灰狼總管洛伊德（Matt Lloyd）和著名經紀人布朗（Austin Brown）等人。

值得一提的是，球隊仍傾向於留任總教練多諾萬（Billy Donovan），看來教練團暫不在這次的改組範圍內。

無論最終人選為何，新任籃球事務負責人將握有不小操作空間。據報導，公牛今夏最多可騰出約6500萬美元（約新台幣20億7710萬元）的薪資空間，並握有樂透籤。不過比起資源，球隊更迫切需要的恐怕是清晰的重建藍圖。

公牛 NBA

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