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NBA／征戰聯盟18年仍是頂尖巨星 杜蘭特稱「基本功」是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭超級球星「KD」杜蘭特。 法新社
火箭超級球星「KD」杜蘭特。 法新社

休士頓火箭超級球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）近日接受NBC記者夏哈馬迪（Ashley ShahAhmadi）採訪，內容談到他如何在NBA長年保持競爭力，這位37歲的球星表示，保持活力、不斷進步，同時他認為堅守「基本功」至關重要。

杜蘭特首先強調：「我認為籃球的基本功是我努力想要掌握的。我知道基本功很重要，我真的非常注重這一點。」此外，他還向記者分享了在場上保持競爭力的關鍵，「我不會搞花俏的噱頭，也不會追趕潮流，不會在一個回合裡連續後撤步三次，也不會整場比賽只投三分。我適應了比賽的變化，但我仍然努力保持一種老派（old-school ）的籃球理念。我喜歡中距離投籃，也喜歡在內線打球。正是這種新舊籃球風格的融合，才讓我至今仍然活躍在賽場上。」

根據杜蘭特這段說法可以得知，他的進攻技巧不僅隨著時間推移而有所提升；同時，他的招牌手段中距離投籃，依舊保有相當出色的命中率，正是這種穩定且高效的球風，讓他得以在聯盟中維持巔峰狀態長達多年。

儘管已逐步邁向不惑之年，但杜蘭特依然打出了問鼎聯盟頂尖球星的數據，甚至如果說火箭隊的戰績更好一些，他相當有機會獲得MVP。本賽季至今，杜蘭特場均貢獻25.8分、5.4籃板和4.7助攻，投籃命中率高達51.8%、三分球命中率也達到40.9%。

綜觀其18年職業生涯，杜蘭特在1198場例行賽比賽中，場均得到27.1分、6.9籃板和4.4助攻。其中，他的投籃命中率高達50.3%，三分球命中率也有39.1%的不俗發揮。

Kevin Durant 火箭

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