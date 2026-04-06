NBA／柯瑞復出險上演絕殺秀 杜蘭特心有餘悸：球飛在空中看了很緊張

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在歷經長達27場比賽缺陣後，於今天主場迎戰火箭正式回歸，僅出賽26分鐘便攻下29分，一度率隊完成逆轉，可惜最終絕殺三分彈未能命中，勇士以一分之差飲恨落敗。

比賽最後5分鐘，勇士一度落後達10分，柯瑞挺身而出接連得分，帶領球隊急起直追。終場前，他在壓哨時刻出手一記30呎外線三分球試圖完成絕殺，全場屏息以待，但球最終偏長未能命中，錯失完美復出的機會。

昔日搭檔杜蘭特（Kevin Durant）賽後談到這一球仍心有餘悸。「他出手的那一刻看起來很漂亮，我看著球飛在空中其實有點緊張。」

柯瑞此戰從替補出發，主動提出以板凳身份上場以控制出賽時間。他在第一節剩下4分54秒時替換上場，現場球迷也報以起立鼓掌歡迎。不過開局略顯生疏，首次進攻便出現投籃失手，隨後還發生一次走步違例。

「一開始上場確實有點掙扎，但之後就好多了。」柯瑞表示。

第二節後段，柯瑞逐漸找回節奏，在最後6分鐘內攻下7分。進入第三節，總教練柯爾（Steve Kerr）開始拉長他的上場時間，讓他打滿該節最後7分58秒，期間再添11分；第四節短短7分鐘內又攻下11分，最終累積29分，出賽時間也略高於原先預計的約24分鐘。

柯爾賽後對柯瑞表現讚不絕口：「聯盟裡大概沒有比湯普森（Amen Thompson）更難纏的防守者，讓他在復出首戰就對上這樣的對手，是非常大的考驗。但柯瑞看起來非常出色。」

談到接下來的安排，柯瑞表示預計對國王的比賽仍會維持類似的上場時間，不過他也坦言賽程緊湊讓球隊必須更謹慎應對。「我們必須做出正確的決定，一切以長遠為重。我現在只專注在下一場比賽。」

勇士方面目前對柯瑞的膝傷採取保守策略。這次讓他缺席超過兩個月的「跑者膝」問題（持續性疼痛與腫脹）被他形容為「新的常態」，但他強調右膝並無結構性損傷，身體狀態並未受到根本影響。

目前勇士戰績為36勝42敗，確定將以低於五成勝率結束本季，這也是自2019-20賽季以來首次。他們幾乎確定將以西區第10種子進入附加賽，並將面臨洛杉磯快艇或波特蘭拓荒者，必須連贏兩場才能晉級季後賽。

不過隨著柯瑞回歸，加上老將中鋒霍佛特（Al Horford）本週也將會從小腿傷勢中復出，球隊士氣明顯提升。

「你完全可以感受到，有了柯瑞，我們重新回到了競爭行列中。他不需要太多時間就能找回節奏，而他的節奏就是我們全隊的節奏，他改變了一切。」柯爾說。