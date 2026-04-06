NBA／高吊傳球引起失誤 詹姆斯比賽中罕見幫兒子布朗尼「上課」

在今日湖人、獨行俠的比賽中，湖人21歲後衛布朗尼（Bronny James）在第三節因一次給老爸「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的高吊傳球發生失誤，讓詹姆斯先是「皺眉」看向布朗尼表達不解，並在比賽中罕見地給予兒子建議。

狀況發生在第三節還剩下5分多鐘時，詹皇和兒子布朗尼同時在場上，詹皇當時已經卡位要球，不過布朗尼的傳球遭到對手球員破壞，沒有成功拿到球的詹姆斯則是皺起眉頭，不斷用動作和言語提點布朗尼應該要傳地板球。

湖人今天少了後場兩大球星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）坐鎮，整體實力大打折扣，最終在客場以128：134落敗。詹姆斯全場攻下30分，為全隊最高，另有9籃板、15助攻展現出全能身手；至於兒子布朗尼則是替補上場約8分鐘，拿下5分、1助攻數據。

轉播本場比賽的NBC主播蒂里科（Mike Tirico）在看到這一幕時表示：「他看了看兒子，說：『給我個擊地傳球。』我喜歡他那個眼神，因為那不僅是老將的眼神，那更是父親的眼神。」

據了解，詹姆斯很少會在賽場上給予布朗尼指導，由於兩人的身份，再加上他們身處同一支球隊。倘若詹姆斯經常在球場上給予自己兒子指導，布朗尼肯定會覺得很不自在。