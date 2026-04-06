NBA／19歲狀元佛雷格連兩戰狂轟96分 上古神獸張伯倫後首見

年僅19歲的獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）正以強勢得分表現席捲聯盟，繼上週對陣魔術狂炸51分後，今天面對湖人的比賽又再次發威，創下歷史級飆分紀錄。

佛雷格此戰出賽39分鐘，全場27投14中，瘋狂砍下45分，同時還外加9次助攻與8個籃板，險些達成大三元，率隊以134比128扳倒湖人。

根據統計，佛雷格兩戰累計轟下96分，成為傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，聯盟史上連兩場比賽合計得分最高的新秀。張伯倫在1960年曾創下兩戰111分的新秀紀錄。

除了比肩張伯倫的得分火力，佛雷格更成為自1996年艾佛森（Allen Iverson）以來，首位能連續兩場比賽砍下至少40分的新秀。

談到連續火力爆發的表現，佛雷格表示：「我只是專注在每一次進攻選擇，當隊友信任我、把球交到我手上時，我就試著做出最正確的決定。」他也強調團隊的重要性，「這場勝利屬於全隊，大家在防守和傳導球上都做得很好，讓我能在好的節奏下出手。」