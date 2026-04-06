快訊

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

澎湖縣長陳光復意識恢復了 妻揭現況「堅信會康復」：候選人仍會是他

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／19歲狀元佛雷格連兩戰狂轟96分 上古神獸張伯倫後首見

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛雷格創下歷史級飆分紀錄。 路透社
佛雷格創下歷史級飆分紀錄。 路透社

年僅19歲的獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）正以強勢得分表現席捲聯盟，繼上週對陣魔術狂炸51分後，今天面對湖人的比賽又再次發威，創下歷史級飆分紀錄。

佛雷格此戰出賽39分鐘，全場27投14中，瘋狂砍下45分，同時還外加9次助攻與8個籃板，險些達成大三元，率隊以134比128扳倒湖人。

根據統計，佛雷格兩戰累計轟下96分，成為傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，聯盟史上連兩場比賽合計得分最高的新秀。張伯倫在1960年曾創下兩戰111分的新秀紀錄。

除了比肩張伯倫的得分火力，佛雷格更成為自1996年艾佛森（Allen Iverson）以來，首位能連續兩場比賽砍下至少40分的新秀。

談到連續火力爆發的表現，佛雷格表示：「我只是專注在每一次進攻選擇，當隊友信任我、把球交到我手上時，我就試著做出最正確的決定。」他也強調團隊的重要性，「這場勝利屬於全隊，大家在防守和傳導球上都做得很好，讓我能在好的節奏下出手。」

相關新聞

NBA／狀元佛雷格狂轟45分和詹姆斯合寫紀錄 獨行俠打下殘陣湖人

19歲的獨行俠隊狀元郎「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg）和41歲的湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天同場寫下紀錄，兩人上半場得分都超過20分，成為史上第一次同場有青少年和超過40歲球員得分都破20分紀錄；最終佛雷格更轟下45分，率隊以134：128擊敗湖人，避免本季遭到「橫掃」。

NCAA／超狂31連勝！狂電南卡大28分 UCLA女籃奪隊史首冠

1974年成軍，UCLA女籃今天總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃，且是全場不曾落後，以79：51擊敗南卡羅來納大學，以31連勝的強勢表現登上后座，28分的勝差也寫下NCAA女籃一級冠軍賽的史上第三大勝差紀錄。

NBA／高吊傳球引起失誤 詹姆斯比賽中罕見幫兒子布朗尼「上課」

在今日湖人、獨行俠的比賽中，湖人21歲後衛布朗尼（Bronny James）在第三節因一次給老爸「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的高吊傳球發生失誤，讓詹姆斯先是「皺眉」看向布朗尼表達不解，並在比賽中罕見地給予兒子建議。

NBA／19歲狀元佛雷格連兩戰狂轟96分 上古神獸張伯倫後首見

年僅19歲的獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）正以強勢得分表現席捲聯盟，繼上週對陣魔術狂炸51分後，今天面對湖人的比賽又再次發威，創下歷史級飆分紀錄。

NBA／「復健兄弟」首度聯手 柯瑞喊特別：美夢成真

因「跑者膝」連續缺陣27場的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天總算回歸，且和弟弟小柯瑞（Seth Curry）寫下兄弟同時上陣的隊史紀錄，讓38歲的柯瑞直呼感覺特別，「說實話，那是美夢成真。」

NBA／唐西奇左腿二級拉傷歸期未定 經紀人透露先回歐洲治療

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在先前球隊慘敗給雷霆的比賽中遭遇「左腿筋二級拉傷」嚴重傷勢，唐西奇的經紀人達菲（Bill Duffy）在今天告訴ESPN，在與湖人隊醫和他自己的醫療團隊協商後，唐西奇決定將前往歐洲尋求專門醫療治療，以期加快他重返賽場的時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。