NBA／「復健兄弟」首度聯手 柯瑞喊特別：美夢成真

因「跑者膝」連續缺陣27場的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天總算回歸，且和弟弟小柯瑞（Seth Curry）寫下兄弟同時上陣的隊史紀錄，讓38歲的柯瑞直呼感覺特別，「說實話，那是美夢成真。」

相差3歲的柯瑞兄弟本季首度在勇士當隊友，但雙雙都有傷病問題，小柯瑞因坐骨神經痛缺陣超過60場比賽，今天僅是本季第7度出賽，哥哥柯瑞則是一月底後就因膝蓋不適休養至今。

今天面對火箭隊，柯瑞兄弟檔都從板凳出發，儘管最終球隊以116：117錯過勝利，轟下5記三分球在內29分的柯瑞仍說，和小柯瑞一同上陣感覺十分特別，「我們都有非常辛苦的一年，老實說，他比我更辛苦。」

柯瑞過去和湯普森（Klay Thompson）合稱「浪花兄弟」，他開玩笑說，稱自己和弟弟是「復健兄弟」，整季兩人似乎都不停在養傷，「但有這樣的時刻，暫停結束後可以討論對戰情況，讓我回憶起在夏洛特基督高中的時光。」

不只柯瑞形容兄弟聯手是美夢成真，今天上場13分鐘拿6分的小柯瑞透露，賽後馬上收好自己和哥哥的球衣，打算把這場比賽的戰袍掛到自己的專屬空間，紀念高中後首度同時上場的特別時刻。