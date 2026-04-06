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NBA／柯瑞復出轟29分但絕殺失手 勇士1分不敵火箭吞4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

連續缺陣27場的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天總算回歸，復出首戰他就轟進5記三分球在內的全隊最高29分，但「絕殺」外線失手，讓火箭隊驚險以117：116帶走勝利。

柯瑞受「跑者膝」傷勢影響，1月底後就不曾出賽，今天是相隔兩個多月的第一場比賽，他第一節4分54秒時替補上陣，讀秒階段投進28呎大號三分球，讓全場球迷歡聲雷動，也助隊首節取得31：26領先。

第二節柯瑞和弟弟小柯瑞（Seth Curry）同時在場，寫下兄弟同時上陣的隊史新頁，但火箭單節打出29：22攻勢，第三節再灌進37分拉開差距；勇士第三節尾聲回敬一波11：0猛攻，第四節柯瑞再展現神射招牌，單場第4記三分彈破網助隊打出15：3攻勢回到戰局。

最後57秒柯瑞第5記三分球破網，勇士追到114：115，小裴頓（Gary Payton II）最後20秒的進球更讓勇士取得1分超前；不過火箭常人森根（Alperen Sengun）最後11秒接到杜蘭特（Kevin Durant）助攻，進球後火箭回到1分領先。

勇士最後一擊交給柯瑞執行，他在被對位下的外線出手落空，讓勇士以116：117錯過勝場，苦吞4連敗。

今天是柯瑞為繼2012年3月7日後首度在例行賽從板凳出發，他上場26分鐘，21投11中包括10投5中的三分球，攻下全隊最高29分外帶4助攻，先發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也貢獻18分，但敵不過杜蘭特31分、森根24分和史密斯（Jabari Smith Jr.）23分的聯手發揮。

柯瑞 小柯瑞 森根

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