NBA／唐西奇左腿二級拉傷歸期未定 經紀人透露先回歐洲治療

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在先前球隊慘敗給雷霆的比賽中遭遇「左腿筋二級拉傷」嚴重傷勢，唐西奇的經紀人達菲（Bill Duffy）在今天告訴ESPN，在與湖人隊醫和他自己的醫療團隊協商後，唐西奇決定將前往歐洲尋求專門醫療治療，以期加快他重返賽場的時程。

在4月3日湖人對雷霆的比賽，當時唐西奇在第三節切入至罰球線附近時突然停下並抓住左腿後側，隨即痛苦倒地。事實上，他在首節就曾出現輕微不適，但當時經評估後仍繼續出賽。賽後，經MRI檢查確認為左腿筋二級拉傷。唐西奇在該場比賽遭到雷霆防守針對，上場26分鐘僅得12分、4籃板、7助攻，且投籃命中率低到只有3成，湖人最終也以96：139遭到衛冕軍雷霆隊痛宰。

湖人先前已宣布唐西奇將缺席剩餘例行賽場次，至於能否趕上季後賽開打，仍存在不確定因素。雪上加霜的是，後場另一大將里夫斯（Austin Reaves）也因「腹斜肌拉傷」，預計缺席4至6週，極有可能無法出戰季後賽首輪，使湖人面臨兩大得分點同時缺陣的困境，對戰力造成重大影響。

已提前拿到季後賽門票的湖人隊，在接下來還有4場例行賽要打，對手分別是雷霆隊、勇士隊、太陽隊和爵士隊。而NBA季後賽首輪在美國時間4月18日即將開打，還剩下大概2週時間，唐西奇此次決定返回歐洲進行治療，顯示他與湖人球團對於復出時程抱持積極態度。