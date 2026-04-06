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NBA／不滿球隊老闆「冷血」說辭 字母哥：像被人打了一巴掌

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波（中）。 法新社
「字母哥」安戴托昆波（中）。 法新社

公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期再度深陷交易傳聞中，他在近期接受《密爾瓦基哨兵報》採訪時表示，自己對密爾瓦基依舊保持忠誠，此外，他也對於先前球隊老闆之一的伊登斯（Wes Edens）所發表的冷血言論，表達強烈不滿。

伊登斯在3月就曾表示，如果安戴托昆波不同意續約，他將在夏天被交易。然而，這番言論並沒有得到安戴托昆波的認同，他透過《密爾瓦基哨兵報》表達自己的看法，「對我來說，這就像被人打了一巴掌。」

「尤其是我一直以來都如此忠誠，並且對球隊、社區、球迷以及所有與我共事過的人都表達了感激之情，你知道嗎？」安戴托昆波接著說。

安戴托昆波還強調：「我甚至不會這樣跟我的孩子說話，而且我也不是小孩子。好吧，我是個成年人。如果真是那樣，你應該直接來找我談。」儘管過去與球隊存在種種問題，安戴托昆波依舊重申了他對密爾瓦基這座城市的承諾，他也明確表示，他不會說他不想留在公鹿打球。

自2013年NBA選秀大會被公鹿隊以第15順位選中以來，安戴托昆波從原先的角色球員，逐步成長為聯盟頂尖巨星。此外，他也曾斬獲無數榮譽，包含2次MVP、10屆全明星、7次年度一陣、1次DPOY（最佳防守球員）。此外，在2021年，安戴托昆波更帶領公鹿隊贏得了50年來的首個總冠軍，他本人也拿下FMVP殊榮。綜觀這幾年取得的成就，安戴托昆波可以說是公鹿隊史最偉大的球星之一。

不過，除了近期交易傳聞，安戴托昆波和公鹿隊還被捲入另一起有關「出賽爭議」的風波，根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述，「聯盟針對公鹿與安戴托昆波的球員出賽政策調查仍在進行中，目前部分事實仍存在爭議。」聲明指出，調查已確認，公鹿曾在上週安排字母哥進行三對三對抗訓練，作為其復出計畫的一部分，但字母哥選擇不參與。聯盟強調調查仍在進行中，將持續關注後續發展。

Giannis Antetokounmpo 公鹿

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