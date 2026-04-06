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NBA／德羅展招牌翻身跳投超越「大O」 歷史得分榜挺進第16名
稍早總得分超越「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）之後，國王老將德羅展（DeMar DeRozan）再度朝歷史得分榜排名邁進。今天面對洛杉磯快艇的比賽中，德羅展總得分超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名躍居史上第16名。
比賽首節剩下7分41秒時，德羅展在對上防守者瓊斯（Derrick Jones Jr.）時，以一記招牌中距離跳投穩穩命中，讓他生涯總得分累積26711分，一舉超越傳奇名將羅伯森，寫下歷史。
德羅展接下來的目標，將是追趕另一位傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），後者生涯總得分為26946分，之後則是瞄準成為史上第15位達標27000分的球員。
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