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NBA／回應詹皇「不想去密爾瓦基」言論 公鹿主帥笑稱：我們應該把他交易過來
41歲湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）先前曾公開表示，密爾瓦基公鹿是他最不想去打球的地方之一，此話一出引發不小爭議。公鹿隊總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）則在稍早回應了詹皇的這段言論，他開玩笑表示，鑒於詹姆斯這番耐人尋味的言論，公鹿隊應該竭盡全力去交易得到他。
詹姆斯前幾天在《Bob Does Sports》YT節目中，透露自己最不想效力的兩支球隊，「我已經41歲了。現在有兩個城市我不喜歡打球，一個是密爾瓦基（公鹿），一個是曼菲斯（灰熊）。」
在今天公鹿隊131：115戰勝灰熊賽前，瑞佛斯回應了詹姆斯先前的言論，他說：「我理解他關於密爾瓦基那件事的意思，他不是在抨擊這座城市，而是在抨擊那裡的酒店，我是這麼理解的，除非他另有說明，看起來更多的是在說他住在哪裡。」
瑞佛斯還開玩笑表示：「我想我們應該建個四季酒店或麗茲卡爾頓酒店……我們應該把他交易過來，讓他看看密爾沃基。我這麼說肯定會被罰款的。」
隨著詹姆斯2年1.04億美元的合約即將到期，在2026年夏天合約到期後，他將不會續留湖人。而根據先前多家媒體指出，獨行俠、騎士、尼克和勇士等隊是最有可能得到詹姆斯的有力競爭者。
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