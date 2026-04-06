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NBA／本季第18次！「惡棍」布魯克斯再度吞T 面臨禁賽處分

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽前鋒布魯克斯。 路透社
太陽前鋒布魯克斯。 路透社

太陽前鋒「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在今天球隊120：110戰勝公牛的比賽中，再度吞下1次技術犯規，這已經是他本季累積第18次。根據聯盟規章，他將在下一場比賽面臨禁賽處分。

在比賽第四節進行到7分24秒時，布魯克斯和「灌籃王」麥克朗（Mac McClung）發生衝突，後裁判判罰兩人雙雙技術犯規。如果聯盟最終不撤銷該技術犯規，布魯克斯將在2025-26第2次面臨禁賽處分。

公牛麥克朗（右）。 法新社
公牛麥克朗（右）。 法新社

本場比賽，布魯克斯上場33分鐘，繳出15分、4籃板、3助攻、2抄截數據；當家主控布克（Devin Booker）則是攻下全場最高30分；格林（Jalen Green）也有25分、4籃板、4助攻進帳。公牛方面，後衛瓊斯（Tre Jones）砍29分為全隊最高，日籍球員河村勇輝今天則是替補上場6分鐘，拿下3分、1板、2助攻數據。

聯盟曾在今年2月首次對布魯克斯進行禁賽處罰，當時他已經累計16次技術犯規。根據聯盟規定，例行賽累計達16次將自動禁賽1場且無支薪，此後每增加2次技術犯規，將追加禁賽1場。太陽隊下場比賽將在主場面對火箭，布魯克斯很可能因禁賽而無法出戰。

本賽季，布魯克斯場均20.5分、3.6籃板、1.8助攻，投籃命中率43.8%，三分命中率34.7%，整體表現相較上賽季效力火箭時期有顯著進步。

太陽 公牛 Dillon Brooks

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