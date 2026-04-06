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NCAA／超狂31連勝！狂電南卡大28分 UCLA女籃奪隊史首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
1974年成軍的UCLA女籃總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃。 法新社
1974年成軍的UCLA女籃總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃。 法新社

1974年成軍，UCLA女籃今天總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃，且是全場不曾落後，以79：51擊敗南卡羅來納大學，以31連勝的強勢表現登上后座，28分的勝差也寫下NCAA女籃一級冠軍賽的史上第三大勝差紀錄。

第15季領軍UCLA的教練克洛斯（Cori Close）承認，大幅度領先遠遠超出預期，「簡直超乎我最瘋狂的想像。」她表示深信球隊能獲勝，腦海中已經重複想過多次，今天一直很平靜，「我不在乎能不能贏，只想在最需要的時刻發揮最佳水準，我們也做到了。」

UCLA先發五人得分都達到兩位數，攻下14分、11籃板的貝茨（Lauren Betts）獲得最終四強的最傑出球員（Most Outstanding Player），她說：「我們帶著十足信心上場，我們堅信會贏。」

熱火隊哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）的妹妹小哈克斯（Gabriela Jaquez）今天也有亮眼表現，全場貢獻21分、10籃板和5助攻，在2021年助UCLA男籃奪冠的哥哥及雙親見證下完成登頂。

小哈克斯表示，自己的夢想就是加入UCLA，當克洛斯提出邀請時，自己忍不住熱淚盈眶，「我們核心成員決定要為UCLA做到NCAA時期不曾完成的事，這對我們非常重要，我們始終抱持信念，始終堅信，現在任務完成了。」

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