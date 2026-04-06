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NBA／亞歷山大連霸MVP穩了？模擬投票狂獲88張第一名 強勢領先群雄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆當家球星亞歷山大被看好達成MVP二連霸。圖截自雷霆官方X
雷霆當家球星亞歷山大被看好達成MVP二連霸。圖截自雷霆官方X

隨著今年例行賽進入最後衝刺階段，年度MVP的爭奪也趨於明朗。根據《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）進行的本季最後一次MVP模擬投票顯示，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在競爭中展現了近乎統治級的領先地位，在100張選票中狂攬88張第一名選票，穩居榜首，被看好達成MVP二連霸。

緊隨其後的是近期聲勢驚人的馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama），這位法國天才長人不僅在場上持續打出驚艷表現，更毫不掩飾對爭奪MVP的強烈企圖心。據了解，他在此次投票中拿下8張第一名與63張第二名選票，且出現在所有評審的名單之中，顯示其穩定且全面的影響力。

排名第三的則是丹佛金塊核心約柯奇（Nikola Jokic），儘管過去幾年已證明自己是聯盟最高穩輸出的超級球星之一，但此次僅獲得3張第一名選票，聲勢略顯下滑。達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）則排名第四，令人意外的是他未能拿下任何第一名選票。

不過唐西奇目前的狀況也為選情蒙上一層陰影。他在對雷霆的比賽中不幸拉傷腿後肌，例行賽提前關機，加上他目前僅出賽64場，離MVP評選門檻65場出賽僅一步之遙。若無法達標，將直接失去競爭資格，但也引發對於標準的若干爭議。

排名第五的是塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown），他在今年賽季帶領綠衫軍克服各種劣勢和負面因素打出佳績，不過還是只拿下1張第一名選票，整體仍以第五名選票為主。

值得一提的是，本次共有10名球員獲得選票，但前4名的排名幾乎已經「固化」。在所有投票中，前5名以外的球員合計僅拿到2張第四名選票，顯示MVP競爭基本上已鎖定金字塔頂端。

像是帶領活塞攻上東區龍頭的康寧漢（Cade Cunningham），已確定因出賽場次不足而失去資格；至於灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）則是同樣因傷確定無法達標，無緣最終評選。

得票在6名到9名的球星分別是雷納德（Kawhi Leonard）、米契爾（Donovan Mitchell）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗森（Jalen Brunson）。

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