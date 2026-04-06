NBA／讚溫班亞瑪攻守兩端高度威脅 約柯奇：聯盟最獨特球員

約柯奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攜手上演一場無比激烈的頂尖長人大對決，兩位MVP熱門人選正面交鋒，各自繳出統治級數據，讓整場比賽可說是高潮迭起。

約柯奇最終攻下40分13助攻8籃板，再度展現其全能中鋒的價值，不僅能夠得分，更持續串聯全隊進攻，成為場上最穩定的節奏掌控者。特別是在決定勝負的關鍵時刻，約柯奇展現獨到的MVP價值，帶領金塊驚險勝出。

溫班亞瑪同樣打出驚人表現，繳出34分18籃板7助攻5阻攻的招牌全方位數據。他在攻防兩端不斷製造影響力，無論是外線投射、切入攻框，還是禁區護框，都讓金塊難以輕鬆應對，幾乎以一己之力與對手抗衡。

這位22歲新星也締造隊史紀錄，成為首位連續3場至少30分、15籃板的馬刺球員。同時，他也成為自歐尼爾（Shaquille O'Neal）1999-2000年MVP賽季以來，首位連續3場繳出至少30分、15籃板、3阻攻的球員。

賽後，約柯奇也對這位年輕新星給予極高評價，直言溫班亞瑪是聯盟中最獨特的球員之一，更詳細解析對方所帶來的巨大威脅。

「他在攻防兩端都是最獨特的球員。他的投射能力讓防守變得非常困難，你必須拉出去防他，但他又能一個運球直達籃下完成灌籃，同時也是極具威脅的空接目標。只要慢了哪怕一毫秒，基本上就是失分。」

約柯奇進一步指出，溫班亞瑪的存在對整個聯盟都是挑戰。「他迫使所有球隊必須用更多身體對抗去限制他、去推擠他，這對每支球隊來說都是考驗。」

對於這場世代交鋒，艾德曼最後總結：「他們可能是過去10年最獨特的兩位球員，他們完成比賽的方式與其他人完全不同，這就是你願意買票進場觀看的比賽。」

根據統計，本季雙方3次交手皆雙雙攻下至少130分，這是自1983-84賽季以來首見紀錄，而當年締造該紀錄的，正是同樣的兩支球隊。隨著例行賽將在4月12日於聖安東尼奧迎來最終對決，這組長人對抗的戲碼也更加令人期待。

這場勝利讓金塊戰績提升至50勝28敗，在西區排名上持續緊追前段班，目前僅落後第三種子洛杉磯湖人半場勝差，季後賽席位之爭愈發激烈。至於馬刺雖然吞敗，但仍以59勝19敗穩居西區第2，倘若金塊能夠拉下傷病滿營的湖人，兩人或許有機會能在季後賽第二輪正面碰撞。