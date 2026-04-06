NBA／3屆MVP巨大價值！溫班亞瑪狂讚約柯奇：地表最強進攻球員

丹佛高原上演本季最精彩對決之一，約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，在主場歷經延長激戰，以136比134驚險擊敗由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺。這場被視為MVP競爭者正面交鋒的焦點戰役，兩位球星火力全開，聯手奉獻一場攻防兼具的經典對決。

比賽從開局便節奏明快，雙方你來我往，比分始終緊咬。馬刺方面，溫班亞瑪幾乎傾盡全力扛起攻防重任，全場攻下34分18籃板7助攻5阻攻，展現全能身手。無論是禁區護框還是外圍策應，他都試圖用各種方式壓制金塊進攻。

然而金塊核心約柯奇同樣不遑多讓，繳出40分13助攻8籃板的豪華數據。尤其在延長賽關鍵時刻，他連續命中高難度進球，穩住戰局，成為球隊致勝最大功臣。

根據統計，這是約柯奇生涯第3次達成至少40分、10助攻與3阻攻的比賽，自1973-74年開始統計阻攻以來，僅次於韋德（Dwyane Wade）的5次紀錄。同時，這也是他生涯第7場至少30分、10助攻且0失誤的比賽，展現極致效率。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）直言：「我甚至願意花錢來看這兩支球隊比賽。」當晚丹佛主場湧入20039名滿場觀眾，也用熱烈氣氛證明這場對決的吸引力。

賽後，這場巔峰對決也讓對手馬刺心服口服。溫班亞瑪在受訪時高度讚揚約柯奇的表現，直言對方是當今世界最頂尖的進攻球員之一。他表示：「他們和多數球隊很不一樣，因為他們擁有世界上最好的進攻球員。」語氣中流露出對這位兩屆MVP的敬意。

談到整場比賽，溫班亞瑪也坦言這是一場令人難忘的對抗：「這是一場非常精彩、非常有趣的比賽，甚至可以說是本季最有趣的一場之一。我當然希望我們能拿下勝利，但這樣的比賽對我們來說是很好的考驗，因為這是一支正在為目標全力拚戰的球隊。」

這場勝利也讓金塊在西區排名上持續緊追，目前以50勝28敗的戰績，僅落後第三種子洛杉磯湖人半場勝差，季後賽卡位戰更加白熱化。