快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／3屆MVP巨大價值！溫班亞瑪狂讚約柯奇：地表最強進攻球員

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇(右)對決溫班亞瑪。。 美聯社
約柯奇(右)對決溫班亞瑪。。 美聯社

丹佛高原上演本季最精彩對決之一，約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，在主場歷經延長激戰，以136比134驚險擊敗由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺。這場被視為MVP競爭者正面交鋒的焦點戰役，兩位球星火力全開，聯手奉獻一場攻防兼具的經典對決。

比賽從開局便節奏明快，雙方你來我往，比分始終緊咬。馬刺方面，溫班亞瑪幾乎傾盡全力扛起攻防重任，全場攻下34分18籃板7助攻5阻攻，展現全能身手。無論是禁區護框還是外圍策應，他都試圖用各種方式壓制金塊進攻。

然而金塊核心約柯奇同樣不遑多讓，繳出40分13助攻8籃板的豪華數據。尤其在延長賽關鍵時刻，他連續命中高難度進球，穩住戰局，成為球隊致勝最大功臣。

根據統計，這是約柯奇生涯第3次達成至少40分、10助攻與3阻攻的比賽，自1973-74年開始統計阻攻以來，僅次於韋德（Dwyane Wade）的5次紀錄。同時，這也是他生涯第7場至少30分、10助攻且0失誤的比賽，展現極致效率。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）直言：「我甚至願意花錢來看這兩支球隊比賽。」當晚丹佛主場湧入20039名滿場觀眾，也用熱烈氣氛證明這場對決的吸引力。

賽後，這場巔峰對決也讓對手馬刺心服口服。溫班亞瑪在受訪時高度讚揚約柯奇的表現，直言對方是當今世界最頂尖的進攻球員之一。他表示：「他們和多數球隊很不一樣，因為他們擁有世界上最好的進攻球員。」語氣中流露出對這位兩屆MVP的敬意。

談到整場比賽，溫班亞瑪也坦言這是一場令人難忘的對抗：「這是一場非常精彩、非常有趣的比賽，甚至可以說是本季最有趣的一場之一。我當然希望我們能拿下勝利，但這樣的比賽對我們來說是很好的考驗，因為這是一支正在為目標全力拚戰的球隊。」

這場勝利也讓金塊在西區排名上持續緊追，目前以50勝28敗的戰績，僅落後第三種子洛杉磯湖人半場勝差，季後賽卡位戰更加白熱化。

相關新聞

NBA／狀元佛雷格狂轟45分和詹姆斯合寫紀錄 獨行俠打下殘陣湖人

19歲的獨行俠隊狀元郎「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg）和41歲的湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天同場寫下紀錄，兩人上半場得分都超過20分，成為史上第一次同場有青少年和超過40歲球員得分都破20分紀錄；最終佛雷格更轟下45分，率隊以134：128擊敗湖人，避免本季遭到「橫掃」。

NCAA／超狂31連勝！狂電南卡大28分 UCLA女籃奪隊史首冠

1974年成軍，UCLA女籃今天總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃，且是全場不曾落後，以79：51擊敗南卡羅來納大學，以31連勝的強勢表現登上后座，28分的勝差也寫下NCAA女籃一級冠軍賽的史上第三大勝差紀錄。

NBA／19歲狀元佛雷格連兩戰狂轟96分 上古神獸張伯倫後首見

年僅19歲的獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）正以強勢得分表現席捲聯盟，繼上週對陣魔術狂炸51分後，今天面對湖人的比賽又再次發威，創下歷史級飆分紀錄。

NBA／「復健兄弟」首度聯手 柯瑞喊特別：美夢成真

因「跑者膝」連續缺陣27場的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天總算回歸，且和弟弟小柯瑞（Seth Curry）寫下兄弟同時上陣的隊史紀錄，讓38歲的柯瑞直呼感覺特別，「說實話，那是美夢成真。」

NBA／唐西奇左腿二級拉傷歸期未定 經紀人透露先回歐洲治療

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在先前球隊慘敗給雷霆的比賽中遭遇「左腿筋二級拉傷」嚴重傷勢，唐西奇的經紀人達菲（Bill Duffy）在今天告訴ESPN，在與湖人隊醫和他自己的醫療團隊協商後，唐西奇決定將前往歐洲尋求專門醫療治療，以期加快他重返賽場的時程。

NBA／柯瑞復出轟29分但絕殺失手 勇士1分不敵火箭吞4連敗

連續缺陣27場的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天總算回歸，復出首戰他就轟進5記三分球在內的全隊最高29分，但「絕殺」外線失手，讓火箭隊驚險以117：116帶走勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。