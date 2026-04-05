NBA／「跑者膝」缺席27場將回歸 柯瑞談恢復過程艱辛：掙扎難預測

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在歷經長達27場缺陣後，有望在明天主場對火箭一戰復出。這位38歲的超級射手在賽前記者會上詳細說明困擾他超過兩個月的右膝傷勢，坦言這是一段充滿不確定性的艱難復健過程。

「我原本以為只會缺席一週，最多10天，」柯瑞說道，「但在第一個月裡，每次我回到場上或試圖加強訓練，膝蓋都會出現反應，很明顯它沒有照預期速度恢復。」

這次傷勢最早出現在1月24日於明尼亞波利斯的一次訓練中，當時柯瑞右膝開始出現疼痛與腫脹。他仍帶傷打了幾場比賽，但最終在1月30日退出輪替，之後被診斷為俗稱「跑者膝」的傷勢，一路休養至今。

柯瑞透露，這段時間最困難的地方在於傷勢的「不可預測性」。「每天早上醒來，我第一個念頭就是今天膝蓋會是什麼感覺，這整個過程都讓人很掙扎。即使現在感覺不錯，也只能希望它能維持下去，真正的考驗還是要回到場上。」

不同於過往腳踝、膝蓋或尾椎傷勢，這次沒有明確復出時間表，也無法硬撐上場。他形容復健過程就像不斷重複的循環：「你開始跑步、做正常訓練，但到後段疼痛就慢慢出現，隔天甚至更糟。這種情況在過去兩個月發生了很多次。」

儘管過程反覆，柯瑞本週已能參與5對5對抗訓練，同時也正式獲得醫療團隊許可復出。球隊目前將他列為「出賽存疑」，但只要未出現突發狀況，他極有可能在對火箭一戰正式回歸。

在柯瑞缺陣期間，勇士戰績明顯下滑，27場比賽僅取得9勝18敗，排名落到西區第10名，在例行賽僅剩5場的情況下，已經確定只能依靠附加賽連勝兩場才能搶到第8種子，前景可謂相當艱辛。

談到球隊所面臨的處境，柯瑞語氣堅定：「希望我們能贏下兩場附加賽，到那時候我們再來談接下來的事。」

值得一提的是，柯瑞在3月中旬剛滿38歲，合約還剩最後一季，但他已多次表達希望延續職業生涯的意願。當被問及這次膝傷是否會成為未來長期需要管理的問題時，他表示：「是也不是。我的膝蓋沒有結構性損傷，不會影響我在場上的能力，但某種程度上，這會成為一種新的常態。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則強調，球隊從未考慮讓柯瑞提前關機休養整季。「他是我見過最偉大的球隊門面，我們有責任讓球迷有機會看到他上場比賽。這不只是球隊的想法，也是他的想法，更是球迷的期待。」