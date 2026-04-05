NBA未來之星／陽明複製逆轉劇本 氣走北一奪決賽門票

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，今天在板橋體育館進行最終日賽事，女子組由陽明高中和北一女中複製上月HBL女甲級冠軍戰對決，陽明再度演出逆轉勝，且是克服第四節最多12分落後，以91：88搶下6月前往新加坡的資格。

陽明HBL冠軍戰從第三節15分落後到逆轉奪下隊史首冠，粉碎北一女3連霸美夢；兩軍時隔兩周再碰頭，北一女第四節剩下3分多鐘在陳柔安外線、切入都得手下助領先擴大到86：74，但陽明先有許語珊「3分打」，洪佳靖追加外線，陳芯大轉身籃下打進後助隊追到82：86；北一雖靠張薰文中距離跳投破網止血，但洪佳靖馬上回敬外線，蘇衡切入進球後更追到87：88。

北一接續出現傳球失誤，陽明暫停後許語珊最後37秒打進超前球，陽明89：88反超比分。

許語珊12.6秒再上罰球線，她2罰雖都失手，但北一有機會的超前球也涮框而出；2.5秒陽明洪佳靖2罰都命中，北一有機會的追平外線又被搧掉，在最後3分鐘僅拿2分的得分荒下遭陽明以91：88逆轉帶走對戰連勝，6月將前進新加坡參加NBA未來之星邀請賽決賽的機會。

男子組冠軍也可取得NBA未來之星邀請賽決賽門票，將由南湖高中和東泰高中爭奪成為台灣代表的資格。