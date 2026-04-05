NCAA／密西根連5戰擊潰對手寫飆分紀錄 決賽強碰王者康乃狄克

NCAA男籃最後4強戰，密西根大學今天從開賽就完全壓制對手亞利桑那，最後全隊以91比73輕鬆取勝，冠軍賽對手將是稍早勝出的康乃狄克。

美聯社報導，全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽事進入最後階段，密西根大三中鋒瑪拉（Aday Mara）今天攻下生涯新高的26分，另外還有9個籃板；帶傷上陣的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）14分鐘也有11分貢獻。

這是密西根連續5場以2位數擊潰對手，全隊並成為NCAA史上首支在單一錦標賽中，5場比賽得分均在90分以上的球隊。他們將在6日冠軍戰對上康乃狄克，後者在稍早的4強賽以71比62擊敗伊利諾。

密西根與亞利桑那分別擁有全美前2名的防守球員，陣中共有約8至12名選手具NBA實力。密西根今天展現職業級水準，開賽僅5分31秒便取得2位數領先，隨後在攻守兩端全面壓制對手。

亞利桑那由皮特（Koa Peat）攻下16分、11籃板，不過整體表現平平，3分球17投6中，整體命中率36%；上半場僅2次助攻，卻有9次失誤，開賽不到2分30秒便落後9分，半場結束時32比48。

亞利桑那後衛布萊德利（Jaden Bradley）在下半場開始94秒就苦吞第4犯，他雖然全場拿下13分，可是多數來自比賽後段的垃圾時間。

亞利桑那本季3分球出手次數排名全國倒數第5，密西根在防守端今天選擇鞏固禁區，幾乎放任亞利桑那在外線出手，結果亞利桑那在外線與禁區都未能有效取分。

印象深刻的是，密西根在比賽開始沒多久，全隊主力倫德伯格就已吞下2次犯規，隨後又踩到克里瓦斯（Motiejus Krivas）的腳受傷，返回休息室冰敷。

倫德伯格回到場上後，下半場連進2顆3分球，將密西根領先優勢擴大至20分以上。他在剩7分10秒時退場休息，隨後即未上場。

密西根僅在1989年拿過1次NCAA冠軍，此次將力拚隊史第2冠。包括韋伯（Chris Webber）在內的「密西根五虎」曾在1990年代初2度闖進決賽，他們今天也現身場館，參與這場母校大勝的轉播。

密西根一年級生麥肯尼（Trey McKenny）投進4記3分球攻下16分；卡多（Elliot Cadeau）克服過敏不適，繳出13分、10助攻、6失誤、5籃板、4抄截的數據。他全場17中5，不過密西根整體命中率仍達47.8%，三分球27投12中。

密西根在比賽末段讓替補球員登場，雖然失分增加，但勝負早無懸念，意外的是比賽進行沒多久即已分曉。