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NBA／兩大核心倒下！41歲詹姆斯被迫再扛重任：每個人都要挺身而出

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人面臨兩大主力後衛傷病麻煩，季後賽前景蒙上陰影。 美聯社
湖人面臨兩大主力後衛傷病麻煩，季後賽前景蒙上陰影。 美聯社

隨著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）兩大核心主力倒下，傷勢復原不明朗很可能影響到季後賽首輪的征戰，這也讓湖人前景蒙上陰影，對於41歲老漢詹姆斯（LeBron James）來說，他更坦言這將是一場全隊必須共同承擔的挑戰。

「這對我們來說確實是考驗，永遠都需要下一個人挺身而出。但這種影響力不是單一球員能取代的，所以必須靠整體團隊。我們每個人都得多做一點，而且要更加專注，因為當你失去這樣的球員時，犯錯空間會更小。」詹姆斯語重心長。

近期湖人打出一波強勢表現時，戰績直衝西區第3，詹姆斯在其中已經逐漸轉為第三得分選項，將組織與進攻主導權交給唐西奇與里夫斯。在過去7場比賽中，他場均僅15.6分，投籃命中率46.3%，三分命中率25%，另有7.3籃板與7.3助攻，出手次數更降至11.7次，遠低於生涯平均18.6次。

為了彌補火力空缺，詹姆斯勢必得重回進攻發動者的核心角色。對於本身角色被迫再度轉換，詹姆斯表示：「當球隊需要你做不同事情時，你的心態也必須隨之調整，這是肯定的。」

在進攻端人手嚴重短缺的情況下，總教練瑞迪克（JJ Redick）透露接下來將擴大輪替陣容，從原本的9人輪換增加到11人，並緊急從G聯盟南灣湖人隊徵召布夫金（Kobe Bufkin）、史密斯（Nick Smith Jr.）與肯奈特（Dalton Knecht）三名年輕球員隨隊出征。此外，瑞迪克也點名要讓多位球員共同分擔責任，包括詹姆斯、肯納德（Luke Kennard）、八村壘與艾頓（Deandre Ayton）。。

「現在就是全員備戰的時刻，」瑞迪克強調。

湖人接下來的賽程同樣嚴峻。在對上獨行俠後，將連續迎戰雷霆、勇士與太陽，最後主場迎戰爵士收官。這些對手多半仍在為季後賽席次奮戰，強度不容小覷。

詹姆斯也點出挑戰：「達拉斯打得非常拚，他們剛和奧蘭多打了一場硬仗。我們還要面對雷霆、勇士和太陽，這些球隊都還在競爭，所以接下來對我們來說會很艱難，我們必須做好準備。」

隨著唐西奇與里夫斯先後掛傷例行賽被迫提前關機，運彩市場對湖人前景也迅速下修。球隊奪冠賠率已被調整至120賠1，西區冠軍則為80賠1。就在幾天前，湖人奪冠賠率還維持在30賠1，西區冠軍則為15賠1。

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