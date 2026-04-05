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NBA／想打球卻被禁止！安比德不滿限制出賽 公開點名莫雷引爆費城內憂

聯合新聞網／ 綜合外電報導
76人當家中鋒安比德公開表達對球隊管理層的不滿。 路透社
76人當家中鋒安比德公開表達對球隊管理層的不滿。 路透社

費城76人今天在主場以93比116慘敗東區龍頭活塞，當家中鋒安比德（Joel Embiid）不僅因傷缺席此戰，更因出賽安排與球團產生摩擦。在確定缺席對底特律活塞的比賽後，他公開表達對球隊管理層的不滿，直言自己被阻止上場感到憤怒。

安比德今天是因「右側腹斜肌傷勢、傷病管理及生病」未能出賽，本季至今他尚未在任何背靠背賽事中連續出場。事實上，這起爭議源自先前對巫師的比賽，當時球隊以生病為由將他列為缺陣，但安比德卻在社群媒體上回應自己原本打算上場，甚至直言：「我想他們不打算讓我打球了。」

就在76人台灣時間週六以115比103擊敗灰狼的賽後，安比德受訪明顯有了情緒。他將矛頭指向籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey），毫不掩飾內心地不滿：「我真的很生氣，我想上場打球，但卻被禁止出賽。我覺得這應該去問莫雷，或是那些負責做決定的人。」

回顧這段時間的狀況，安比德先前在對熱火的比賽中攻下26分，但他賽後坦言當時其實自己身體狀況不佳，「我真的不在狀態內。」

到了對巫師之戰，安比德透露自己前一晚幾乎沒睡，也未參加當天的影片會議，最終被球隊排除在出賽名單外。「我是從網路上才知道自己那晚不能打，這讓我有點措手不及，」他說。

不過在對灰狼的比賽中，安比德仍帶傷上陣34分鐘，繳出19分、13籃板、7助攻的全能數據，幫助球隊拿下勝利。

對於這起內部風波，76人總教練諾斯（Nick Nurse）試圖淡化爭議，強調球隊仍專注於比賽本身。「我們就是把事情專注在籃球上處理。他昨天有參加投籃訓練，在比賽中表現也很出色，是很棒的隊友，而且非常專注。我們會持續把重心放在籃球上。」

本季安比德至今僅出賽37場，主要受到膝蓋傷勢管理影響，場均仍能貢獻26.7分、7.6籃板與4.0助攻。值得一提的是，他在2月26日對熱火的比賽中曾拉傷右側腹斜肌，因此缺席接下來13場比賽，傷勢至今仍持續影響出賽安排，考量過往傷病史，或許也是球團謹慎衡量其上場狀況的原因之一。

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