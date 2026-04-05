NBA／湖人再遭傷病重創！里夫斯例行賽報銷 主帥下動員令力拚首輪

繼唐西奇（Luka Doncic）左腿筋二級拉傷例行賽提前報銷之後，洛杉磯湖人再度傳出噩耗！球團宣布，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）確認左側腹斜肌二級拉傷，也被迫缺席本季剩餘所有例行賽。這一消息無疑讓原本已因傷勢而動盪的陣容雪上加霜。

根據球隊內部與聯盟消息人士透露，里夫斯預計需要4至6週的恢復期。儘管湖人並未給出明確回歸時間表，但這樣的傷勢意味著他幾乎確定無法在例行賽收官階段復出，甚至可能影響季後賽初期出賽。

里夫斯是在週四對奧克拉荷馬雷霆的比賽中受傷。當時他在上半場一次爭搶籃板時身體過度伸展，導致左側不適並短暫退場檢查。不過他隨後重返賽場，最終仍出賽27分鐘攻下全隊最高的15分。賽後他曾表示：「我只是去搶一個籃板，稍微拉得太開，就感覺到不對勁。但現在感覺還可以，我們再看看狀況。」

然而檢查結果並不樂觀。更戲劇性的是，里夫斯在檢查過程中還經歷了一段烏龍插曲，首次MRI竟掃描錯誤部位，導致他必須進行第二次檢查。

這讓總教練瑞迪克（JJ Redick）也感到有些不滿和無奈。「我不清楚達拉斯那邊影像檢查的流程，但他們確實掃錯了位置，這不是我們這邊的問題。」

湖人目前戰績50勝27敗，在西區排名第3，僅領先第4名丹佛金塊0.5場、第5名休士頓火箭2場以及第6名明尼蘇達灰狼3場，且對這三隊皆握有對戰優勢。在例行賽僅剩5場的情況下，球隊仍有機會穩住前三席次。

然而傷病潮來得不是時候。就在前一天，湖人剛宣布唐西奇遭遇左腿筋二級拉傷，按照過往病例，通常需要約一個月時間復原，很可能直接影響到季後賽首輪的出賽狀況，如今又倒了里夫斯，後場戰力瞬間大幅削弱。

面對困境，瑞迪克強調球隊目標不變，點名了由多位球員共同分擔責任，包括詹姆斯（LeBron James）、肯納德（Luke Kennard）、八村壘（Rui Hachimura）與艾頓（Deandre Ayton）。

同時他也計畫擴大輪替陣容，從原本9人增加至11人，讓布夫金（Kobe Bufkin）、史密斯（Nick Smith Jr.）與肯奈特（Dalton Knecht）等G聯盟球員加入支援。

「現在就是全員備戰的時刻，」瑞迪克強調，「我們的任務沒有改變。我和教練團以及剩下的球員，目標仍是爭取西區第3種子，並且努力贏得季後賽首輪。至於唐西奇的狀況，我們會持續觀察。」