NBA／溫班亞瑪錯過絕殺球 約柯奇40分率金塊斷馬刺11連勝

馬刺隊和金塊隊今天上演西區前段班隊伍對決，兩軍都有頂尖歐陸長人坐鎮，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出34分、18籃板、5阻攻但錯過正規賽有機會的絕殺跳投，讓狂轟40分的約柯奇（Nikola Jokic）率金塊延長賽以136：134阻斷馬刺的11連勝，在主場迎接自身的8連勝。

目前戰績西區第2的馬刺，第二節在卡瑟爾（Stephon Castle）完成「3分打」後領先達到全場最大的57：44，第四節9分08秒溫班亞瑪進球後也握有107：96領先，但金塊靠防守壓制馬刺得分，最後6.2秒葛登（Aaron Gordon）投進追平球，助隊124：124扳平比分。

溫班亞瑪有機會的絕殺一擊失手，延長賽又沒能擋下約柯奇，讓最後14分鐘打出40：27攻勢的金塊演出逆轉勝。

連同延長賽在內的最後14分鐘，馬刺命中率僅有3成3，其中溫班亞瑪4投僅1中；約柯奇全場40分有16分集中在最後14分鐘，全場還有13助攻和8籃板。

強森（Cameron Johnson）今天也為金塊貢獻17分，穆雷（Jamal Murray）15分、10助攻，葛登15分。

馬刺連勝雖中斷，不過是近30場比賽吞下的第3敗。今天卡瑟爾20分是全隊次高，瓦賽爾（Devin Vassell）和夏帕尼（Julian Champagnie）各18分。