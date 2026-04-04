NBA／尋找取代詹姆斯的大型側翼？傳湖人有意哈里斯等3前鋒

湖人隊今天傳出唐西奇（Luka Doncic）可能季後賽第二輪才能回歸的壞消息。《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，湖人休賽季對哈里斯等大型側翼感興趣。

湖人41歲老將詹姆斯（LeBron James）休賽季將成為自由球員，席格爾指出，聯盟相關人士預測詹姆斯未來主要有三個走向，一是今年幫助湖人奪冠後退休，二是降薪續留湖人，三是重返老東家騎士隊。

席格爾進一步提到，八村壘可能和湖人簽新合約，明年交易截止日前作為交易籌碼。活塞隊哈里斯（Tobias Harris）、火箭隊伊森（Tari Eason）及金塊隊華森（Peyton Watson）等人，都是湖人自由市場的目標。

華森和伊森都是受限制自由球員，母隊可以匹配報價，但金塊和火箭都有團隊薪資壓力，可能會有交易案發生。

現年33歲的哈里斯預計吸引多支季後賽球隊興趣，本季33歲以上球員中，他的總正負值+298，排聯盟第2，僅次快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）的+319。哈里斯是活塞過去幾季成功的重要一環，雙方都有意尋求共識簽訂新合約。