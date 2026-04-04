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NBA／佛雷格成史上最年輕「50分先生」 基德力挺：他就該拿新人王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狀元佛雷格。 路透
狀元佛雷格。 路透

儘管獨行俠隊本賽季已無緣季後賽，但選秀狀元佛雷格Cooper Flagg）正用史詩級的表現，向世人宣告新時代的降臨，在今天對陣魔術隊的比賽中，佛雷格全場30投19中，狂轟生涯新高的51分，成為NBA史上最年輕的「50分先生」，但獨行俠仍是以127：138不敵魔術，苦吞第53敗。

比賽末節，佛雷格展現驚人的得分爆發力，單節獨攬24分，其中在第四節還剩3分35秒、獨行俠落後17分時，在總教練基德（Jason Kidd）遭驅逐出場後暫代兵符的佛蓋爾（Frank Vogel），一度將佛雷格換下，引發全場球迷噓聲，因為當時他距離50分大關僅差5分。所幸佛蓋爾隨即調度，讓佛雷格重回戰場，他也不負眾望，以一記高難度的「三分打」，正式突破50分大關。

年僅19歲又103天的佛雷格，不僅超越詹寧斯（Brandon Jennings）成為史上最年輕50分紀錄保持人，更加入喬丹（Michael Jordan）的行列，成為NBA史上僅有兩位能在新秀球季兩度砍下超過45分的球員。賽後獨行俠總教練基德說：「他正處於頂尖的行列，能與喬丹相提並論，這簡直不可思議。」

而佛雷格在談到自己的表現與紀錄時則說：「進入這種狀態感覺是很暢快的，籃框就像大海一樣，每個隊友也都在幫助著我，但我更熱愛勝利，這才是我的主要目標。當比賽大多數的時間都在落後10、20分時，我真的很難享受比賽。」

目前佛雷格場均繳出20.8分、6.6籃板與4.5助攻，有望比肩「大鳥」柏德（Larry BIrd）、喬丹及唐西奇（Luka Doncic），成為聯盟合併後少數達成平均「20-6-4」數據的新秀。

儘管在新人王爭奪戰中，黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）呼聲高於大學隊友佛雷格，但基德也說：「他就該獲選年度最佳新秀，他的表現是令人難以置信的，不是每個人都可以看到我們每天的比賽，他的成就是鳳毛麟角，看看喬丹在新秀賽季和青年時期的表現，他完全可以與那些史上最佳球員相提並論。」

獨行俠 Cooper Flagg 佛雷格

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