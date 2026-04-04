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NBA／比肩7大巨星！19歲狀元佛雷格狂轟51分 史上最年輕50分先生

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛雷格成為聯盟史上最年輕單場攻下50分的球員。 美聯社
佛雷格成為聯盟史上最年輕單場攻下50分的球員。 美聯社

儘管獨行俠今天以138比127不敵魔術，但陣中年僅19歲又103天的超級狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）卻是狂轟51分6籃板3助攻3抄截，成為聯盟史上最年輕單場攻下50分的球員，寫下屬於自己的歷史新頁。

根據統計，佛雷格成為NBA史上第9位在新秀賽季就砍下50分的球員，與張伯倫（Wilt Chamberlain，5次）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、貝勒（Elgin Baylor）、貝瑞（Rick Barry）、海斯（Elvin Hayes）、孟洛（Earl Monroe）、艾佛森（Allen Iverson）等傳奇巨星並列。

另外曾在新秀賽季拿到50分卻沒有進入名人堂還有昔日公鹿後衛詹寧斯（Brandon Jennings）；這其中新秀單場最高得分是張伯倫所創下的58分。不過與這些前輩不同的是，佛雷格是唯一一位在「未滿20歲」就達成此壯舉的球員，歷史地位更顯特殊。

值得一提的是，佛雷格先前生涯單場最高得分為49分，原本就已是NBA史上青少年球員的最高紀錄，如今再度自我突破，且他要到12月21日才滿20歲，未來仍有機會持續刷新紀錄。

比賽過程中，獨行俠其實長時間處於落後。當比賽剩下3分35秒時，佛雷格已攻下45分，但球隊仍落後17分，勝負幾乎底定。此時接手指揮的助理教練佛蓋爾（Frank Vogel）一度將他換下場，不過僅過22秒後又將他重新派上場，明顯是希望他挑戰歷史紀錄，即便這可能會惹來一些「刻意刷分」質疑。

佛雷格狂攻破紀錄的51分對於他在爭取年度最佳新秀方面或許可以加分，畢竟他的大學隊友、效力黃蜂的克努佩爾（Kon Knueppel），聲勢依舊驚人，日前才剛打破隊史單季三分球命中數紀錄。

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