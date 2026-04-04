NBA／175公分湯瑪斯橫衝直闖勇氣 隨時處於備戰狀態

每年僅有不到百名新血能夠取得NBA入場券，而身高不具優勢的前球星湯瑪斯（Isaiah Thomas），憑藉橫衝直闖勇氣在長人林立世界打出名堂，他分享關鍵在隨時處於備戰狀態。

入圍奧斯卡9項大獎的電影「橫衝直闖」，描述美國「桌球賭徒」萊斯曼（Marty Reisman）為了追求夢想不惜一切代價，而這股傻勁似乎也能從前NBA球星湯瑪斯身上看見。

「籃球並不是為矮個子設計的運動，所以我們必須學會自己『把門撞開』、抓住機會，因為機會不會主動到來，我很早就認知到這一點。」湯瑪斯接受中央社專訪時說道。

2次入選NBA全明星賽、1次進入NBA年度最佳陣容第2隊，一筆筆榮耀的背後，訴說著湯瑪斯不斷忍受被質疑的奮鬥過程，就算身高僅有175公分，但他練出飛快速度與變向運球，靠著得分爆發力達到多數球員無法企及的成就，在身高說話的籃球舞台殺出一條血路。

從小最愛的只有籃球，湯瑪斯笑說無論碰到什麼事情，只要走進球場，就會不自覺露出笑容，彷彿一切煩惱都消失，直到現在也是一樣，「只要走進球館、摸到籃球，我能感到那種安全、自在與熱情。」

然而，從有記憶以來，湯瑪斯一直是場上最矮球員，面對質疑唯有透過表現證明，因此他習慣隨時處於備戰狀態，這也是他在NBA打滾超過10年心法，湯瑪斯表示，即便連續10場沒上場，自己仍維持正向心態，每天努力訓練、精進技術，「這是我一輩子都在做的事。」

感謝籃球讓自己有機會走遍世界，並運用影響力啟發其他人，湯瑪斯想要特別鼓勵年輕球員，當看不到隧道盡頭的光時，還能繼續走下去是最困難的，但正因為看不到出口仍選擇前進，等到光線逐漸透出那一刻，「那種感覺是最棒的。」