NBA／三巨頭狀態火熱飆63分 76人單節灌42分逆轉灰狼

仍在為季後賽種子序卡位的76人隊，今天於主場出戰灰狼隊，儘管上半場打完還一度落後，但76人靠著第三節單節猛轟42分，其中馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）就合力攻下30分領軍下，最終以115：103逆轉灰狼，近11場比賽收下8勝。

排名在東區第6名的76人，在暴龍隊、黃蜂隊仍緊追在後的情況下，仍有可能落入附加賽行列，不過球隊三巨頭在近期卻展現出火熱狀態，讓76人成為東區中段班的伏兵。

在今天出戰灰狼的比賽中，兩隊在首節都出現慢熱的狀況，得分都在19分以下，不過第二節灰狼就率先找回進攻手感，上半場打完海蘭德（Bones Hyland）就攻下14分，前一場比賽缺陣後無緣競爭個人獎項的愛德華（Anthony Edwards）也有8分進帳，幫助灰狼取得6分領先。

易籃後76人也展開反撲，尤其是上半場僅有4分進帳的安比德展現全能身手，在第三節個人就攻下13分外帶6籃板、4助攻，搭配上馬克西也有單節17分進帳，在兩人合力攻下30分下，76人單節猛轟42分逆轉戰局，並在末節將領先擴大到17分，最終76人也以12分差距取勝。

76人今天共計3人得分在20分以上，喬治（Paul George）23分、馬克西21分、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）21分，安比德則有19分、13籃板、7助攻；至於灰狼則以藍道（Julius Randle）和海蘭德皆攻下21分最佳，愛德華則是手感不佳僅有8分進帳，且全集中在上半場。