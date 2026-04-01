NBA／杜蘭特27分火箭賞尼克3連敗 哈特直言球隊走向錯誤方向

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 25.9 籃板 5.41 助攻 4.6 抄截 0.86

儘管前一次交手以2分差距惜敗，但火箭隊今天回到主場再戰尼克隊，從首節就展現兇猛火力攻下37分，最終團隊送出35次助攻、6人得分上雙，以111：94擊敗尼克，收下3連勝。

火箭、尼克目前仍為季後賽種子序卡位，今天在火箭主場碰頭，首節火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）就火力全開攻下13分，帶領球隊單節拿下37分，取得16分領先優勢。

儘管接下來三節尼克苦苦追趕，不過尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）手感盡失，全場14次出手僅命中5球，包括三分球5投僅1中，在球隊攻勢發動機失常的情況下，尼克第四節又被火箭拉開差距，一度落後達到20分，最終火箭也在團隊6人得分上雙下，以17分差距成功復仇，並拉出3連勝。

火箭杜蘭特攻下27分、8助攻、6籃板表現最佳，替補上陣的謝普得（Reed Sheppard）投進4記三分球拿下20分，湯普森（Amen Thompson）與伊森（Tari Eason）都有17分，火箭團隊助攻35次，比尼克多13次，森根（Alperen Sengun）就送出10助攻。

尼克則以唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下22分最佳，在球隊苦吞3連敗後，拿下全隊次高13分的哈特（Josh Hart）直言，球隊確實出了一些狀況，「我們目前朝著錯誤的方向前進，並缺乏凝聚力、專注度，這些問題始終沒有得到解決。」