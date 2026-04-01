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NBA／太陽罰球大戰輸魔術！湖人和金塊確定不用打附加賽
太陽隊今天迎來背靠背賽程第2戰，當家球星布克（Devin Booker）狂轟34分，仍以111：115輸給魔術隊。太陽輸球後幾乎確定西區第7；湖人和金塊隊則是確定西區前6，不用打附加賽。
本場比賽形成一場罰球大戰，三節打完戰成平手。末節太陽中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）陷犯規麻煩，太陽啟用「死亡五小」單節卻只拿17分，終場以4分之差吞敗。
本場比賽太陽罰球35次，魔術則是41次，比賽節奏支離破碎，打了快3個小時才結束。布克全場16中8，罰球19中16，拿下34分7助攻。傷癒復出的布魯克斯（Dillon Brooks）陷入犯規麻煩只打22分鐘，拿下9分。
魔術貝恩（Desmond Bane）砍進21分，薩格斯（Jalen Suggs）得到20分8籃板7助攻，班凱羅（Paolo Banchero）也有19分9籃板8助攻。
本季太陽只剩6場比賽，高機率要打附加賽。湖人49勝26敗西區第3，領先太陽7.5場，就算今天輸騎士隊，也確定不用打附加賽。金塊48勝26敗，領先太陽6場且有對戰優勢，確定不用打附加賽。灰狼和火箭隊都是46勝29敗領先太陽5.5場，高機率不用打附加賽。
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