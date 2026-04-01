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NBA／勇士好消息！柯瑞獲准參與5對5訓練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞獲准參加球隊的5對5訓練，為回歸踏出重要一步。 歐新社
柯瑞獲准參加球隊的5對5訓練，為回歸踏出重要一步。 歐新社

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 27.2
籃板 3.54
助攻 4.8
抄截 1.13

2025-2026賽季

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝問題，2月迄今都沒出賽，不過他總算讓醫療團隊開「綠燈」，獲准參加球隊的5對5訓練，為回歸踏出重要一步。

今天結束訓練，柯瑞表示感覺很好，各項指標都沒問題，「但這種情況總是難以預料，因為我不知道膝蓋會有什麼反應，因為之前幾次5對5程度的嘗試反應都不太好。我現在狀態沒問題，希望可以延續到周末。」

柯瑞確定缺席明天和馬刺隊的比賽，再下一戰和火箭隊的賽事也不會與會，這將是他連續27場缺陣。若狀態能持續進步，柯瑞最快的回歸日是台灣時間6日和火箭再度交手時。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，還是要視柯瑞身體狀況，經過對抗賽後有何反應，才能規劃下一步。

勇士的三年級前鋒桑托斯（Gui Santos）表示，柯瑞看起來狀況極佳；柯爾也提到，柯瑞的現身讓球場氣氛變得活絡，士氣提升不少。

勇士在柯瑞缺陣的25場比賽輸掉16場，目前36勝39敗只排西區第10，要透過附加賽才能搶下季後賽門票，勇士球團希望柯瑞能及時回歸，為附加賽增加助力。

柯瑞 柯爾

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