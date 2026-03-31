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NBA／詹姆斯大三元率湖人輕取巫師 兒子上場時間創本季新高
湖人隊今天在主場迎戰東區弱旅巫師隊，詹姆斯（LeBron James）繳出21分12助攻10籃板的大三元，帶隊以120：101大勝。湖人持續坐穩西區第3，明天將與東區勁旅騎士隊交手。
湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣，首節打完巫師還領先1分。不過第二節湖人在攻守兩端都完虐，打出40：18攻勢，半場打完領先21分。
下半場湖人持續穩住優勢，末節最後2分39秒領先26分，湖人換上板凳末端球員，比賽進入垃圾時間。
詹姆斯全場16投8中，得到21分12助攻10籃板，正負值+25。里夫斯（Austin Reaves）、肯納德（Luke Kennard）和海斯（Jaxson Hayes）都攻下19分。
布朗尼（Bronny James）則是上場25分39秒創賽季新高，不過10投僅2中，得到6分1籃板1助攻1抄截。
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