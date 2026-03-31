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NBA／愛德華復出肚子痛錯過先發 多森姆大三元灰狼輕取獨行俠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華今天對獨行俠隊之戰復出，上場23分鐘就攻下17分。 路透
愛德華今天對獨行俠隊之戰復出，上場23分鐘就攻下17分。 路透

本場賽事

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球員照片
Anthony Edwards
位置 後衛
得分 29.5
籃板 5.1
助攻 3.7
抄截 1.4

2025-2026賽季

在因傷缺席6場比賽後，灰狼隊一哥愛德華（Anthony Edwards）今天對獨行俠隊之戰復出，儘管因為賽前肚子痛錯過先發，但他上場23分鐘就攻下17分，加上多森姆（Ayo Dosunmu）18分、15籃板、12助攻拿下「大三元」，終場灰狼就以124：94大勝，賞給獨行俠主場13連敗。

愛德華在月中出戰完雷霆後，就因為左膝發炎缺席過去6場比賽，今天正式復出，不過賽前一度肚子痛的情況下，愛德華並未先發上陣，直到開賽後一分多鐘才頂替康利（Mike Conley）上場，並以一記三分球宣告回歸。

面對已經苦吞12連敗的獨行俠，灰狼今天也是打得輕鬆寫意，首節就狂轟35分並取得雙位數領先，下半場更是在板凳球員的活躍表現下，一口氣將領先差距擴大到20分以上，最終灰狼也在7人得分上雙位數下，以30分差距大勝獨行俠。

灰狼今天以藍道（Julius Randle）攻下24分表現最佳，多森姆則有18分、15籃板、12助攻大三元演出，成為灰狼隊史第3位達成15分、15籃板、10助攻的球員，前兩人為兩位「前狼王」賈奈特（Kevin Garnett）與勒夫（Kevin Love），至於愛德華則有17分進帳。

獨行俠今天團隊手感不佳，全場命中率僅有3成5，其中葛佛（Daniel Gafford）拿下全隊最高21分，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）則僅有12分進帳，是先發唯二得分上雙的球員，而獨行俠前一次主場苦吞13連敗以必須追溯到1993-94賽季。

肚子 灰狼 愛德華

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