聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／因反LGBTQ言論被公牛裁掉！艾維：他們說我瘋了
公牛隊今天宣布裁掉24歲後衛艾維（Jaden Ivey），他幾小時前在直播中，針對NBA支持LGBTQ（多元性別）發表具爭議性的言論。
「這世界在宣揚LGBTQ，對吧？」艾維說，「他們宣揚驕傲月，NBA也在宣揚。他們向全世界展示，說一起來慶祝驕傲月，慶祝不正當的事。他們在看板上宣傳，在街上宣傳，都是不正當的事。」
NBA方面目前尚未對艾維的言論和被裁做出評論。公牛總教練多諾萬（Billy Donovan）今天賽前表示，「我認為這裡有一定的標準與期待，我們球隊有來自不同背景的人，無論是工作人員還是球員，每個人都有各自的經歷，但最重要的是都必須保持專業。我認為彼此要有高度尊重，也要互相支持，對這些標準負責。」
艾維被裁後繼續大談宗教觀念和NBA，「他們在說謊，兄弟，這根本是謊言。他們說我的行為對球隊不利，這是假的，去問裡面任何一位教練，我是不是好隊友？我只是講耶穌基督，他們就把我裁了，他們說我瘋了，對吧？說我有問題。」
艾維在2022年選秀首輪第5順位被活塞隊選進，原本是一名前途一片光明的新星，但去年1月被安東尼（Cole Anthony）撲倒受重傷，賽季提前報銷。本季傷癒復出，身手不如從前，不再是活塞核心球員，交易大限前被交易到公牛。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。