NBA／被克拉克稱讚「最喜歡球員」 約柯奇笑回：我們同個經紀公司

WNBA狂熱隊明星後衛克拉克（Caitlin Clark）在今天金塊對勇士賽前接受採訪，稱讚金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）是「世界上最好的球員」，約柯奇則是在得知此事後，迅速作出幽默回應，他在賽後解釋是因為同個經紀公司的關係，所以她才這麼說。

在本場比賽開打前，克拉克在《NBA Courtside》中談到約柯奇說道，「沒有多少人可以場均大三元，一季有個幾次大三元就很幸運了，而他（約柯奇）年復一年都能有這樣的表現，這相當不可思議。老實說，他可能是我最喜歡的球員，我認為他是世界上最好的球員。」

約柯奇今天面對多位主力因傷缺陣的勇士隊，打得輕鬆寫意，全場上場36分鐘，攻下25分、15籃板和8助攻，幫助金塊最終以116：93大勝對手，順利收下6連勝。賽後，在得知克拉克的讚美言論後，約柯奇並無太多回應，他只是用一種開玩笑地口吻表示：「我們是同一個經紀公司，這就是她這麼說的原因。」

克拉克和約柯奇兩人目前所屬的體育經紀公司為Excel Sports Management，該公司由知名經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）在2002年所創立。除了兩人外，旗下還有康寧漢（Cade Cunningham）、麥凱倫（CJ McCollum）、穆雷（Jamal Murray）等球星。