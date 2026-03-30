快訊

自撞電線桿釀高雄大寮800餘戶住戶停電 小貨車司機傷重不治

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／被克拉克稱讚「最喜歡球員」 約柯奇笑回：我們同個經紀公司

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊球星約柯奇（左）。 路透社
金塊球星約柯奇（左）。 路透社

WNBA狂熱隊明星後衛克拉克（Caitlin Clark）在今天金塊對勇士賽前接受採訪，稱讚金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）是「世界上最好的球員」，約柯奇則是在得知此事後，迅速作出幽默回應，他在賽後解釋是因為同個經紀公司的關係，所以她才這麼說。

在本場比賽開打前，克拉克在《NBA Courtside》中談到約柯奇說道，「沒有多少人可以場均大三元，一季有個幾次大三元就很幸運了，而他（約柯奇）年復一年都能有這樣的表現，這相當不可思議。老實說，他可能是我最喜歡的球員，我認為他是世界上最好的球員。」

約柯奇今天面對多位主力因傷缺陣的勇士隊，打得輕鬆寫意，全場上場36分鐘，攻下25分、15籃板和8助攻，幫助金塊最終以116：93大勝對手，順利收下6連勝。賽後，在得知克拉克的讚美言論後，約柯奇並無太多回應，他只是用一種開玩笑地口吻表示：「我們是同一個經紀公司，這就是她這麼說的原因。」

克拉克和約柯奇兩人目前所屬的體育經紀公司為Excel Sports Management，該公司由知名經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）在2002年所創立。除了兩人外，旗下還有康寧漢（Cade Cunningham）、麥凱倫（CJ McCollum）、穆雷（Jamal Murray）等球星。

Nikola Jokic Caitlin Clark

相關新聞

NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

湖人在今天與籃網之戰，前三節卻一度陷入苦戰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場，但末節湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）攻下15分，最終以116：99收下近12場比賽第11勝。

NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

NBA／被克拉克稱讚「最喜歡球員」 約柯奇笑回：我們同個經紀公司

WNBA狂熱隊明星後衛克拉克（Caitlin Clark）在今天金塊對勇士賽前接受採訪，稱讚金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）是「世界上最好的球員」，約柯奇則是在得知此事後，迅速作出幽默回應，他在賽後解釋是因為同個經紀公司的關係，所以她才這麼說。

NBA／柯爾下賽季是否還在勇士？記者稱關鍵性因素在柯瑞身上

隨著本賽季即將進入尾聲，執掌勇士兵符長達11年、率隊奪下4座總冠軍的總教練柯爾（Steve Kerr）的合約也將到期。目前，外界針對柯爾下賽季的動向眾說紛紜，雖然還無法確定他下賽季是否會繼續執掌勇士兵符，但若單從美媒支持柯爾續任的觀點來看，要促使他繼續待在灣區，那關鍵性因素就在柯瑞（Stephen Curry）身上。

NBA／季前被看衰不屈服！布朗霸氣一句「重建年50勝」反擊質疑

靠著泰托姆（Jayson Tatum）攻下回歸新高32分，塞爾蒂克在主場以114比99擊敗黃蜂，正式鎖定季後賽門票，達成連續第12年晉級季後賽的成就，這也是目前聯盟延續目最長的紀錄。

NBA／3屆得主透露拿MVP秘訣 約柯奇：你需要一個很棒的團隊

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）被認為是聯盟現役最具主宰力的中鋒之一，這點從他過去在2021、2022和2024年三度拿下MVP獎項便能得知，在近期的採訪中，約柯奇透露了贏得這項殊榮的關鍵所在，他認為出色的個人數據只是其次，相反地，出色的「團隊」才是決定能否拿下MVP的決定性因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。