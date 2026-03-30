NBA／季前被看衰不屈服！布朗霸氣一句「重建年50勝」反擊質疑

靠著泰托姆（Jayson Tatum）攻下回歸新高32分，塞爾蒂克在主場以114比99擊敗黃蜂，正式鎖定季後賽門票，達成連續第12年晉級季後賽的成就，這也是目前聯盟延續目最長的紀錄。

這場比賽布朗因左阿基里斯腱炎連續第2戰缺席，但球隊並未因此受到太大影響。泰托姆領軍聯手普里查德（Payton Pritchard）拿下60分，綠衫軍收下3連勝，同時也是近8戰的第7勝，整體狀態持續升溫。

對於外界在開季前的質疑，雙槍俠之一的布朗（Jaylen Brown）賽後更在社群媒體發文霸氣寫下「重建年拿下50勝」，語帶調侃地回應季前一片唱衰聲浪。

賽季之初，塞爾蒂克面臨核心戰將泰托姆右腳阿基里斯腱重傷，加上休賽季送走哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛基斯（Kristaps Porzingis）等主力，被外界普遍看衰。然而在布朗打出近MVP等級表現帶領下，球隊不僅挺過低潮，還在例行賽再次達成50勝里程碑，寫下連續5季達標50勝的穩定紀錄。

泰托姆賽後受訪時表示：「我不覺得自己被節奏帶著走，雖然還是有點疲勞，這部分我還在調整，但我喜歡自己現在做決定更果斷，該爆發的時候就出手，該反應的時候就反應。當然，投進球也會讓一切變得更容易。我覺得比上一場好，希望下一場能比今天更好。」

值得一提的是，泰托姆此役也達成生涯14000分里程碑，成為塞爾蒂克隊史最年輕達成此紀錄的球員。他謙虛表示：「我很幸運能待在一支很棒的球隊，身邊有優秀的隊友與教練團，他們幫助我成長，讓我成為今天的球員。」

不過對泰托姆而言，比起紀錄更重要的是能重返球場。他坦言復健過程相當艱辛，「我真的付出很多努力，才能重新在場上來回奔跑。」自他回歸後，塞爾蒂克戰績來到9勝2敗，也證明這支球隊在核心健康歸隊後，依舊具備強大競爭力。

在外界一度視為「過渡期」的賽季中，塞爾蒂克不僅穩住陣腳，還有望以東區第2之姿強勢挺進季後賽，如今隨著泰托姆狀態逐步回升，加上布朗的穩定輸出，這支東區勁旅已再次成為聯盟爭冠大熱門。