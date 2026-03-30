NBA／柯爾下賽季是否還在勇士？記者稱關鍵性因素在柯瑞身上

隨著本賽季即將進入尾聲，執掌勇士兵符長達11年、率隊奪下4座總冠軍的總教練柯爾（Steve Kerr）的合約也將到期。目前，外界針對柯爾下賽季的動向眾說紛紜，雖然還無法確定他下賽季是否會繼續執掌勇士兵符，但若單從美媒支持柯爾續任的觀點來看，要促使他繼續待在灣區，那關鍵性因素就在柯瑞（Stephen Curry）身上。

在2024年2月，柯爾與勇士隊達成2年3500萬美元（約新台幣11億元）的延長合約，合約至2025-2026賽季結束，也就是本賽季。在最新一期的勇士正負值播客節目中，《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）在節目中提出，如果勇士隊最終戰績不佳，柯爾最終可能會選擇離開。

先前也有相關報導證實了川上的論點，據《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）在今年1月份的報導中指出：「多位（勇士）助理教練一直認為柯爾下賽季不會回歸。」

不過，在同一集節目中，另一名來自《The Athletic》的記者弗里德爾（Nick Friedell）卻持不同看法，他說：「我被問過很多次，你覺得柯爾會回來嗎？我絕對相信他會回來，因為我認為這支球隊，尤其是考慮到我們今晚這期節目裡討論的內容，他們想要全力以赴。你找不到比柯爾更能帶領他們走向更高目標的人了。而且，柯瑞也希望他回來，他們多年來一直保持著良好的合作關係。」

因此，從弗里德爾的觀點來看，柯爾的去留與柯瑞這位超級球星有絕對關係，柯瑞在2024年接受《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）採訪時曾表示，如果讓他選擇，他絕對不會為金州勇士隊的其他教練效力；至於柯爾，則在去年12月作客《The Athletic Show》節目時表示，他「永遠不會離開柯瑞」。

攤開勇士隊這幾年季後賽成績，自2022年贏得總冠軍以來，勇士隊在季後賽中便從未突破過第二輪。在2022-23賽季，他們在次輪遭到湖人淘汰出局；在2023-24賽季，他們在附加賽中以94：118不敵國王，無緣叩關季後賽；在2024-25賽季，他們再度進軍季後賽次輪，但最終以1：4遭到灰狼痛擊。本賽季對勇士而言，儘管確定可以打附加賽，但是目前多位主力還躺在傷兵名單，前景依舊相當不樂觀。