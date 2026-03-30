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NBA／3屆得主透露拿MVP秘訣 約柯奇：你需要一個很棒的團隊

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 路透社
約柯奇。 路透社

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）被認為是聯盟現役最具主宰力的中鋒之一，這點從他過去在2021、2022和2024年三度拿下MVP獎項便能得知，在近期的採訪中，約柯奇透露了贏得這項殊榮的關鍵所在，他認為出色的個人數據只是其次，相反地，出色的「團隊」才是決定能否拿下MVP的決定性因素。

近日，約基奇在《NBA Courtside》節目中說道：「我認為你需要一群支持你的好隊友。你需要良好的團隊默契，以及隊友的信任。所以，要想獲得MVP，我認為你需要一個很棒的團隊。」

金塊隊在過去幾年間都是西區勁旅，包含今年，他們已連續7個賽季拿下季後賽門票，其中在2022-23賽季拿下隊史首座總冠軍。以約柯奇和穆雷（Jamal Murray）為首的內外組合無疑是球隊成功的一大關鍵，而他們周圍其他球員也同樣讓人印象深刻，像是葛登（Aaron Gordon）、布勞恩（Christian Braun）等一票優質即戰力。正是球星與綠葉球員之間這種互惠互利的關係，才讓金塊隊乃至約柯奇能夠取得無數顯著成就。

如前面所述，約柯奇一直是MVP排行榜的有力競爭者，今年也不例外，美媒《ESPN》目前將約柯奇排在MVP排名榜的前幾位，與他一起競爭該獎項的還有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama），這位金塊超級球星正在為角逐該獎項而努力，本季約柯奇在出賽的59場比賽中，場均貢獻27.9分、12.8籃板和10.6助攻的大三元數據，投籃命中率高達57.4%，三分球命中率也達到了38.5%，在他率領下，金塊隊取得了47勝28敗的戰績，位居西區第4。

Nikola Jokic 金塊

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