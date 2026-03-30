NBA／再度成為交易市場熱門！美媒揭曉「字母哥」下家名單

密爾瓦基公鹿在昨天慘敗給馬刺後，今年確定無緣季後賽，NBA專欄作家、《The Ringer》網站分析師戈德斯伯里（Kirk Goldsberry）指出，尼克、騎士、火箭和魔術等幾支球隊都在密切關注公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）動向，希望能達成這筆重磅交易。

整個賽季，安戴托昆波都飽受交易傳聞困擾，儘管先前多支球隊都對他展開積極追求，但他最終還是在交易截止日後選擇留在了密爾瓦基，外界人士也認為公鹿隊將繼續圍繞安戴托昆波建隊，繼續挑戰季後賽。不過，就在昨天他們以95：127遭到馬刺痛擊，確定無法參加季後賽，這是公鹿10年來首次正式無緣季後賽門票。因此，有關於安戴托昆波的交易傳聞，又再度成為外界熱議的話題。

近期戈德斯伯里在名嘴西蒙斯（Bill Simmons）的節目中分析目前市場上有可能角逐安戴托昆波的球隊，他指出：「有16支球隊他們原以為自己能晉級（季後賽），2週過後，又有8支球隊被淘汰。我認為休士頓（火箭）、奧蘭多（魔術）、尼克和克利夫蘭（騎士），是我關注的幾組球隊。」

目前，安戴托昆波的3年、1.86億美元（約新台幣59.5億元）的頂薪續約合同還剩下2年要走，其中，2027-28賽季是球員選項，他將於今年10月1日獲得續約資格，如果安戴托昆波沒有與球團達成續約共識，那這代表公鹿隊最終選擇交易的可能性就非常高。