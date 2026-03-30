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NBA／柯爾懂藍鳥在世界大賽的痛 在親筆信中拿「這件事」鼓舞史奈德

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主帥柯爾。 法新社
勇士主帥柯爾。 法新社

多倫多藍鳥去年在世界大戰與衛冕軍道奇一路激戰至G7延長賽，雖然最終藍鳥遺憾落敗，眼睜睜看著道奇在自家主場封王，但其出色表現仍舊獲得外界讚賞，就連NBA勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）也出乎意料地寫信給藍鳥主帥史奈德（John Schneider），除了肯定他們的精彩表現外，他還用勇士在2016年總決賽的遭遇來安慰藍鳥，期盼他們能從失敗中振作。

根據美媒《The Athletic》報導，柯爾的信其實早在藍鳥隊在世界大賽G7敗給道奇隊後的第二天就寫好了，然而這封信在休賽期送來後，便一直躺在藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）史奈德的辦公桌上，但他卻對此毫不知情，就這樣過去好幾個月，直到最近他才把信拆封並閱讀信裡的內容。

藍鳥主帥史奈德。 美聯社
藍鳥主帥史奈德。 美聯社

在信裡頭，柯爾寫道：「我不認識你，但在觀看了你在世界大賽中展現出的卓越領導才能後，我感到有必要與你聯繫。」在信中，柯爾還將藍鳥的失利與勇士隊在2016年NBA總決賽第7場敗給騎士隊的失利進行了比較，他接著說：「（勇士）2016年的痛苦是真切的。但經歷慘痛失敗後，團隊的品格和凝聚力總能經受住考驗。失敗本身並不能定義你，但你和你的隊友們之後的表現卻會定義你。」

史奈德在3月24日與藍鳥球團達成續約共識，根據合約內容，他的任期將延長至2028年球季。在本賽季，對於史奈德和球隊來說，衝擊冠軍仍舊是團隊首要目標，去年的失利並沒有擊潰他們的自信心，或許是受到柯爾的鼓舞，史奈德在受訪時表示：「那段旅程（世界大賽）很精彩，也令人心碎，但這並不能定義我們是誰。我們一起經歷了這一切。真正定義我們的是我們如何堅持不懈地克服困難。」

回顧勇士在2016年總決賽的征途，和藍鳥有許多相同之處，兩隊當時都先在系列賽中取得大比分領先優勢，不過後來皆與對手纏鬥到第7戰才分出勝負；比賽勝負結果也雷同，藍鳥、勇士這兩隊都在G7主場關鍵之戰遭對手翻盤，遺憾與總冠軍擦身而過。

在2016年總決賽，勇士隊前4場比賽以3：1完成聽牌優勢，距離冠軍僅差一步之遙。但他們卻在G5、G6遭到騎士逆襲，將總比分扳平。最後，騎士隊在G7末節關鍵時刻，靠著後衛厄文（Kyrie Irving）的致命三分彈，帶走比賽勝利，成功以4：3拿下隊史首座總冠軍。

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