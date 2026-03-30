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NBA／賽季報銷後首度發聲 穆迪發文寫道：感謝大家給的愛
勇士23歲小將穆迪（Moses Moody）在前幾天對獨行俠的比賽中，遭遇左膝變形的嚴重傷勢，後經確認為左膝髕腱撕裂，並宣告賽季報銷。穆迪本人稍早在社群平台X上發文，對於這幾天外界所給予的愛與支持表達感激，並表示他會努力克服這道難關，期待傷癒後能夠強勢反彈。
穆迪在3月24日與獨行俠之戰傷癒歸隊，拿下全隊最高的23分，不過在延長賽倒數1分多鐘時，卻在抄球後快攻過程中，在無碰撞的情況下發生左膝蓋變形受傷的嚴重傷勢，讓比賽氣氛一度受到低氣壓籠罩，儘管作客的勇士最終137：131贏球止敗，但全隊卻絲毫不見喜悅之情。
該場比賽過後，不少球迷隨即在網路上替穆迪祈禱，期盼他能盡早從傷勢陰霾中走出來；他的隊友們和教練團也都分別遞上暖心祝福，令穆迪備感溫馨，他今天在貼文中寫道：「我感謝大家給予的愛。我人生中經歷的每一個挑戰，我都慶幸自己勇敢面對。我相信，對於這次的挑戰，我也會有同樣的感覺。」
本賽季，穆迪共為勇士出戰60場比賽，場均得分12.1寫下生涯新高，另有3.3籃板和1.6助攻。他在近日已接受手術治療，並進入漫長復健期，下賽季能否趕在開幕前回歸仍然是未知數。
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