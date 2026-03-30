快訊

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

女乘客搭公車霸位怒吼「男人不准坐我隔壁！」 男大生奇招反擊超絕

40歲滿島光宣布懷孕閃婚！ 另一半是小8歲的「天菜男模」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／賽季報銷後首度發聲 穆迪發文寫道：感謝大家給的愛

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士23歲小將穆迪因左膝髕腱撕裂，宣告本賽季報銷。 路透社
勇士23歲小將穆迪因左膝髕腱撕裂，宣告本賽季報銷。 路透社

勇士23歲小將穆迪（Moses Moody）在前幾天對獨行俠的比賽中，遭遇左膝變形的嚴重傷勢，後經確認為左膝髕腱撕裂，並宣告賽季報銷。穆迪本人稍早在社群平台X上發文，對於這幾天外界所給予的愛與支持表達感激，並表示他會努力克服這道難關，期待傷癒後能夠強勢反彈。

穆迪在3月24日與獨行俠之戰傷癒歸隊，拿下全隊最高的23分，不過在延長賽倒數1分多鐘時，卻在抄球後快攻過程中，在無碰撞的情況下發生左膝蓋變形受傷的嚴重傷勢，讓比賽氣氛一度受到低氣壓籠罩，儘管作客的勇士最終137：131贏球止敗，但全隊卻絲毫不見喜悅之情。

該場比賽過後，不少球迷隨即在網路上替穆迪祈禱，期盼他能盡早從傷勢陰霾中走出來；他的隊友們和教練團也都分別遞上暖心祝福，令穆迪備感溫馨，他今天在貼文中寫道：「我感謝大家給予的愛。我人生中經歷的每一個挑戰，我都慶幸自己勇敢面對。我相信，對於這次的挑戰，我也會有同樣的感覺。」

本賽季，穆迪共為勇士出戰60場比賽，場均得分12.1寫下生涯新高，另有3.3籃板和1.6助攻。他在近日已接受手術治療，並進入漫長復健期，下賽季能否趕在開幕前回歸仍然是未知數。

勇士 獨行俠

相關新聞

NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

湖人在今天與籃網之戰，前三節卻一度陷入苦戰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場，但末節湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）攻下15分，最終以116：99收下近12場比賽第11勝。

NBA／勇士力拚柯瑞最後爭冠窗口 傳休賽季瞄準雷納德、詹姆斯

金州勇士正站在一個關鍵十字路口。隨著本季戰績持續掙扎、季後賽前景黯淡，球隊內外已逐漸形成共識。這可能是圍繞柯瑞（Stephen Curry）爭冠的最後機會，「現在不出手，就沒有未來」。

NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

NBA／轟復出新高破隊史得分紀錄 泰托姆：感謝隊友激勵了我

拿過總冠軍賽MVP的布朗（Jaylen Brown）雖因左腳跟腱炎缺陣，不過今天在泰托姆（Jayson Tatum）攻下回歸新高32分、頂上先發的普里查德（Payton Pritchard）轟28分領軍下，以111：99擊敗黃蜂隊，本季第50勝到手，連續12季晉級季後賽，泰托姆也成隊史最年輕拿到14000分的球員。

NBA／賽季報銷後首度發聲 穆迪發文寫道：感謝大家給的愛

勇士23歲小將穆迪（Moses Moody）在前幾天對獨行俠的比賽中，遭遇左膝變形的嚴重傷勢，後經確認為左膝髕腱撕裂，並宣告賽季報銷。穆迪本人稍早在社群平台X上發文，對於這幾天外界所給予的愛與支持表達感激，並表示他會努力克服這道難關，期待傷癒後能夠強勢反彈。

NBA／尼克後防悍將缺陣28場回歸 對撞多特無奈又傷退

尼克隊後衛麥克布萊德（Miles McBride）今天迎接缺陣28場後的復出首戰，但碰衛冕軍雷霆隊又傷退，第三節他飛撲爭球和雷霆後衛多特（Lu Dort）相撞，之後就回到休息室且沒再回歸，球隊也以100：111輸球，堪稱「賠了夫人又折兵」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。