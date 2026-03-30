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NBA／尼克後防悍將缺陣28場回歸 對撞多特無奈又傷退

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
麥克布萊德飛撲爭球和多特相撞，之後就回到休息室且沒再回歸。 美聯社
麥克布萊德飛撲爭球和多特相撞，之後就回到休息室且沒再回歸。 美聯社

尼克隊後衛麥克布萊德（Miles McBride）今天迎接缺陣28場後的復出首戰，但碰衛冕軍雷霆隊又傷退，第三節他飛撲爭球和雷霆後衛多特（Lu Dort）相撞，之後就回到休息室且沒再回歸，球隊也以100：111輸球，堪稱「賠了夫人又折兵」。

麥克布萊德因動疝氣手術缺陣28場，在此之前他35場出賽有14場先發，場均可貢獻12.9分，三分球命中率是生涯新高的4成2。今天總算回歸，尼克教頭布朗（Mike Brown）賽前還表示對球隊是很大幫助，不料今天替補只打了11分鐘就離場，留下3投盡墨的0分數據。

少了布朗口中最好的持球防守者，尼克第四節81：92落後下雖有唐斯（Karl-Anthony Towns）連拿5分，助隊打出10：0反撲，但逆轉差一步，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連拿9分再傳助攻，率衛冕軍回敬11：2攻勢，最終仍以111：100收下近15戰的第14勝。

亞歷山大率雷霆力壓尼克。 路透社
亞歷山大率雷霆力壓尼克。 路透社

亞歷山大今天轟下全隊最高30分，威廉斯（Jalen Williams）也有22分；尼克以當家球星布朗森（Jalen Brunson）32分最高，唐斯、哈特（Josh Hart）和布里吉斯（Mikal Bridges）各15分，唐斯還抓下18籃板。

布朗 布朗森 威廉斯

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